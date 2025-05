¿Karina García demandará a Yina Calderón tras salir de LCDLF? “Se burló de mí”

La salida de Karina García de La Casa de los famosos sin duda se convirtió en una de las noticias más comentadas en las redes, por los seguidores del reality. Si bien es cierto, la modelo antioqueña fue salvada en varias oportunidades por el público, más de diez, que votó por ella, permitiéndole reingresar a la casa, la última semana de la competencia fue compleja para García, ya que varios de sus compañeros de competencia le expresaron abiertamente que deseaban que se fuera.

De esta manera, los fandoms de Melissa Gate, La Toxi Costeña y Yina Calderón principalmente, se unieron para votar en contra de Karina. Recordemos que esta semana la votación era en negativo.

Karina, consciente de que había empezado una campaña para que se produjera su salida, le indicó la noche del domingo a los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán, que sabía que ella podría salir del juego. Y así fue, Karina fue eliminada este 11 de mayo.

Horas antes de esta salida Yina Calderón aseguró en el brunch que Karina era un scort, dama de compañía paga, y que tenía pruebas al respecto, incluso desafió a Karina a demandarla por calumnia o difamación, porque aseguró, decía la verdad.

En la mañana del 12 de mayo la eliminada fue invitada a los programas Buen día Colombia y Mañana Express, donde fue cuestionada sobre su interés en demandar a Calderón y se mantuvo firme, frente a esta posibilidad. “Claro que si, la verdad es que yo conocí a una persona muy diferente en La Casa de los famosos, que fue Yina. Nunca me imaginé que tuviera esos alcances, le brindé cariño, amor, comprensión, ella tiene sus manías para conseguir lo que quiere y nunca me imaginé que fuera inventando cosas de su amiga, de la personas con la que afuera hablaba todos los días”, dijo la modelo.

“No me interesa, de verdad”, Karina García sobre la posible demanda

No obstante, horas mas tarde en diálogo con Vea, la modelo saliente del polémico reality ya no estuvo tan segura: “Mira eso, me lo han preguntado muchísimo y yo digo algo, yo quiero soltar, realmente quiero soltar, no me interesa de verdad, llenarme como de lo que te dije ahorita, de resentimiento, pero pues siento que las acusaciones de ella realmente son muy fuertes, me encantaría que se retractara, pero sé que no lo va a hacer, entonces estoy esperando volver a la realidad porque ni siquiera tengo mi celular, comunicarme con mi equipo de trabajo a ver ellos qué piensan y más adelante tomaremos decisiones”, mencionó a Vea la ahora ex participante del formato.

Luego quisimos saber si había posibilidad de que la amistad con Yina se reanudara una vez el reality termine: “Yo no suelo ser una mujer rencorosa. No me gusta guardar resentimiento con absolutamente nadie, pero la verdad, no me gustaría tener una persona así en mi vida. Siento que el que la hace una vez la hace dos veces. Y es que no solo porque me haya nominado, o sea ella me irrespetó, ella se burló de mí, ella me manipuló psicológicamente, ella fingió ser una persona cuando en realidad era otra. Entonces no, yo siento que no hay necesidad”, dijo dejando claro que no existe posibilidad de reconciliación.

