Karina García le pidió perdón a su hija: “mi reina, perdóname”

Karina García fue sin duda uno de los personajes más polémicos de la temporada 2025 de ‘La Casa de los famosos’. Sus declaraciones, sus romances, primero con Marlon Solórzano y luego, con Altafulla, dentro de la casa estudio y sus desencuentros con Yina Calderón y la Toxi Costeña, que fueron inicialmente sus amigas y luego, se declararon la rivalidad en competencia, se convirtieron en los elementos más llamativos de su participación.

Meses después de que el reality culminara y que su novio Andrés Altafulla, resultara ganador de la competencia, su nombre sigue apareciendo en las redes sociales por cuenta de sus declaraciones.

Ahora ha sido por cuenta de una entrevista que la antioqueña concedió a Eva Rey en su espacio de Youtube, donde habló de su rol de madre y de lo complejo que fueron los momentos en que se enteró que esperaba un bebé.

Primero habló de cuando a los 14 años quedó esperando a su hija mayor Isabella Vargas, quien ahora tiene 18 años. La modelo admitió que era una niña cuando se enteró y se sentía poco preparada para asumir la crianza de un bebé, por lo que contempló algunos consejos que le dio una amiga.

“Cuando fui mamá de la niña, yo era una niña. O sea, tenía 14 años. Yo decía: ‘Dios mío, ¿qué es esto?’”, dijo Karina, quien alcanzó a pensar en interrumpir el embarazo. “Una amiguita me sugirió como tomarme algo, como una, unas plantas, algo así. Gracias a Dios, no lo hice, pero yo sí quise hacerlo”.

En seguida la también generadora de contenido le pidió perdón a su hija por sus pensamientos. “O sea, si mi niña ve eso, mi reina, perdóname, era una adolescente. Gracias a Dios nunca lo hice, pero sí lo pensé. Obviamente, era súper inocente”, confesó a la española

Karina García volvió a sentir temor cuando quedó embarazada de su segundo hijo

Hace seis años, cuando se enteró que una vez más estaba en gestación, Karina volvió a sentir miedo. En ese momento, el asunto era que su carrera como modelo estaba en ascenso y que tenía una relación inestable y conflictiva con el padre de la criatura. Por ello, también se le cruzó por la mente la opción de detener el embarazo.

“Yo estaba en una relación súper tóxica. Estaba terminada con él un mes y quedé embarazada. Y yo dije: ‘¿Yo qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer? Dios mío’. Yo lloraba, no es el momento. Estaba pasando por un momento increíble en mi carrera como modelo, tenía el cuerpo espectacular y yo dije: ‘Dios mío, ¿será que no lo tengo? ¿Qué hago?’ Pero sí lo pensé”, dijo García quien finalmente prefirió seguir adelante con su bebé que hoy es Valentino, de 5 años.

“A la final dije: ‘Va, voy para adelante sola con mi bebé’. Gracias a Dios fue la mejor decisión. Yo amo a mis hijos”, dijo orgullosa de sus decisiones.

“A lo mejor sería una loquita descarriada por el mundo, porque siento que ser mamá fue lo que me aterrizó”, dijo la modelo sobre la madurez que le ha traído su rol de madre y la manera en que esto le ha ayudado.

