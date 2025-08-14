¿Karina García y Altafulla terminaron? El ganador de LCDLF habló: “soy real”

Durante su participación en La casa de los famosos, Andrés Altafulla y Karina García iniciaron un intenso y polémico romance. El cantante barranquillero y la modelo paisa fueron fuertemente criticados por tener intimidad frente a sus compañeros de cuarto, y aunque pocos les auguraban un futuro después del reality de convivencia, ambos demostraron que estaban felices compartiendo su vida de vuelta a la realidad.

¿Qué pasó con Karina García y Altafulla?

Una vez salieron del programa, Karina viajó a Barranquilla a conocer la casa de Altafulla y viceversa, él llegó a Medellín para compartir también con los hijos de la modelo. En sus redes sociales habían estado publicando mucho contenido juntos, pero de un momento a otro dejaron de hacerlo, lo que encendió las alarmas de sus seguidores quienes comenzaron a especular de una supuesta ruptura.

En diálogo con Jeiminson TV, el barranquillero negó esos rumores, asegurando que su relación sigue firme con la paisa: “La gente está acostumbrada a que se digan mentiras, se engañen y estén con una persona por interés. Pero a mí no me interesa nada de nadie y menos con una mujer. A mí no me tiemblan las piernas ni por dinero, ni por belleza, ni por fama ni por poder. Yo soy real y si estoy con Karina es porque quiero y nadie me obligó“, dijo.

Karina y Altafulla. Fotografía por: Cortesía Canal RCN

Además, no dudó en elogiar a su compañera sentimental: “Karina sabe cómo son las cosas conmigo, nosotros estamos bien y estamos viviendo algo muy bonito. La estamos pasando bacano, ella es una pelada divertida, chévere, camelladora y que está en un momento bacano. A mí me parece bonito aportar y hacemos un buen complemento". La razón por la que la pareja no ha podido compartir momentos juntos en las últimas semanas, sería por los compromisos laborales de cada uno.

¿Cómo ha sido la relación de Karina García y Altafulla?

En la misma entrevista, Andrés dio detalles de su relación con la modelo.

“Yo creo que no he podido decir la primera mentira a Karina. Yo también le digo: ‘Mi amor, tirémonos mentiritas’, y ella me responde con un ‘te extraño’, ‘esto yo no lo había vivido nunca’, ‘tú para mí eres irreemplazable’ Si yo soy Diomedes, ella también es Diomedes, porque me tira unas a mí, bravas”, contó.

Además, reveló el secreto para evitar discusiones con ella: “es mejor darle la razón de una. A mí Karina me dice: ‘Mi amor, tal cosa’, y yo: ‘Tienes razón, no sé por qué no me di cuenta, perdóname’. Y ahí matamos la vaina. Pero si me pongo a discutir, nos enredamos el día, y yo no estoy para eso. Menos con Kari, que la pasamos tan bien y nos queremos”.