Karina García se molestó con Altafulla en pleno ‘en vivo’, tras revisarle el celular

Al parecer, a exparticipante de ‘La casa de los famosos’ vio algo que no le gustó y terminó retirándose de la transmisión. Video.

Por Redacción Vea
07 de septiembre de 2025
Al parecer, a exparticipante de 'La casa de los famosos' vio algo que no le gustó y terminó retirándose de la transmisión. Video.  
Fotografía por: Cortesía Canal RCN

La relación de Karina y Altafulla luego de su participación en La casa de los famosos ha sido muy comentada en redes sociales. Aunque se rumoró hace unas semanas que supuestamente habían terminado, el cantante barranquillero y la modelo paisa desmintieron esa información mostrándose juntos y muy enamorados.

Pese a que viven en ciudades diferentes, procuran verse seguido. Durante este tiempo, ha visitado algunos lugares especiales de Medellín y, además, se han visto compartiendo como toda una familia junto los hijos de la modelo.

¿Qué pasó con Karina García y Altafulla?

Esta semana, la pareja realizó una transmisión en vivo donde interactuaron con sus seguidores; incluso, también estaba Isabella, la hija mayor de la modelo. Aunque parecía que todo iba bien, de un momento a otro se observa cuando García toma el celular del cantante y, aparentemente, comienza a revisar algo.

Pese a que los exparticipantes de ‘La casa de los famosos’ han dividido opiniones por su noviazgo, siguen demostrando su amor a través de las redes sociales.

Pese a que los exparticipantes de 'La casa de los famosos' han dividido opiniones por su noviazgo, siguen demostrando su amor a través de las redes sociales.

Fotografía por: Instagram

De acuerdo con sus gestos, al parecer, habría encontrado algo que no le gustó. Altafulla por su parte intentó coger nuevamente el celular para defenderse. Finalmente lo volvió a tener en sus manos, pero en ese momento Karina se levantó del mueble y se retiró del live dejando a todos sorprendidos.

Debido a la evidente molestia, el ganador de La casa de los famosos e Isabella comenzaron a llamarla al celular, pero Karina no contestaba. A manera de broma, Altafulla le dijo a sus seguidores: “A mí me toca duro. Dios mío, oren por mí y por mi salud”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Minutos después se observa que Karina regresa, pero sigue aparentemente molesta por lo que vio. Los internautas reaccionaron al respecto: “No pasó nada... yo me reí”, “ella quería que Andrés la buscara y ya la busco y se le pasó el berrinche”, “ella reclamando el lugar que él nunca le ha dado y nunca le dará, porque simplemente la utiliza para sonar y no es solo berrinche es pura INSEGURIDAD”, “fue una pataleta el subió y bajaron muertos de risa”, “esta parejita es genial”, “los mejores cómplices”.

