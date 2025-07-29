Katy Perry y Justin Trudeau oficializaron su relación con románticas fotografías

Durante un viaje a París, el pasado 25 de octubre de 2025 Katy Perry y Justin Trudeau decidieron mostrarle al mundo su amor. Con motivo de la celebración del cumpleaños número 41 de la cantante, la nueva pareja del mundo del espectáculo se mostró caminando de la mano y sonriendo, después de disfrutar de una noche en el cabaré Crazy Horse París.

La cantante estadounidense Katy Perry durante su presentación en el festival de música 'The Town'. EFE/ Sebastião Moreira Fotografía por: Sebastiao Moreira

Los rumores de romance surgieron en julio pasado, cuando ambos fueron vistos disfrutando de una cena en el restaurante Le Violon en Montreal. Posteriormente, los medios de comunicación y paparazzis encontraron más pistas: la presencia de Trudeau en uno de los conciertos de Perry en Montreal, su charla relajada en un parque, y algunas fotografías más románticas en un yate frente a la costa de Santa Bárbara que mostraban besos y abrazos entre ellos. Fuentes que hablaron con People mencionaron que se trataba de una “atracción desmesurada”, algo más que un simple coqueteo, y una conexión tanto intelectual como emocional entre los dos.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Fotos de Katy Perry y Justin Trudeau

En las imágenes se observa a Perry con un vestido rojo satinado de tirantes finos y un corte recto, mientras que Trudeau eligió un traje oscuro sobre una camiseta negra. Las fotos capturan al ex primer ministro tomando la mano de la cantante y compartiendo una sonrisa cómplice, justo cuando ella recibía una rosa de un fan al salir del espectáculo. Este gesto fue suficiente para que los medios y los fanáticos lo consideraran como “la confirmación” de lo que ya se venía sospechando.

Perry está en plena gira mundial con su Lifetimes Tour, por lo que se encuentra en constantes viajes por el mundo. Por otro lado, Trudeau, aunque ya no está en el cargo, sigue siendo una figura política muy relevante. Según algunas fuentes, esto ha llevado a que ambos mantengan su relación en un perfil bajo, evitando hasta ahora cualquier gesto público llamativo.

Por ahora, no ha habido ninguna declaración oficial de ninguno de los dos. En lo personal, ambos han pasado por momentos significativos: Perry terminó su larga relación con Orlando Bloom en junio de 2025, mientras que Trudeau se separó de su esposa Sophie Grégoire en 2023.