Kendrick Lamar: el hijo de una empleada de McDonald’s que cantará en el Super Bowl

Después de obtener cinco premios Grammy en la pasada entrega de los galardones más importantes de la música anglo, el rapero Kendrick Lamar tiene una nueva oportunidad para seguir brillando: será la estrella central este domingo 9 de febrero en el Super Bowl.

El cantante y compositor de 37 años con sus atuendos sencillos, que generalmente contrastan con los lujosos y llamativos de sus colegas artistas, es considerado como un genio musical. Los expertos lo han sido elevado a la categoría de poeta y habilidoso para cantar sobre problemas sociales, logrando una suerte de creaciones que combinan el hip hop con la protesta.

Curiosamente su fama musical contrasta con lo poco que se sabe de su parte personal, pues se ha caracterizado pro mantener a su familia fuera de las noticias. Se sabe que tiene pareja e hijos, pero nada más allá de eso. Sus declaraciones personales se han restringido a su origen en california, una dura niñeza y sus inicios en la música.

Kendrick Lamar: edad, dónde nació y estudios del artista del Super Bowl

Kendrick Lamar Duckworth nació el 17 de junio de 1987 en Compton, California en un hogar conformado por Paula Oliver, una empelada de Mcdonald’s, y Kenny Duckworth, que era dependiente en la cadena de venta de pollos KFC.

Kendrick es el mayor de cuatro hermanos y creció en medio de las pandillas, aunque nunca fue parte de ellas, si vio cómo su padre se rodeó de gente peligrosa que a la postre terminaba tras las rejas.

Como el dinero que sus padres llevaban a casa siempre era insuficiente, vivieron bajo alquiler y llegaban a fin de mes, gracias a las ayudas gubernamentales y los programas de asistencia social.

Hay que mencionar que Compton, su vecindario, sigue considerándose un vecindario con altos índices de criminalidad.

En varias entrevistas Kendrick Lamar ha dicho que haber vivido en medio de la estrechez y la violencia de las pandillas lo marcó para siempre. A los 5 años vio por la ventana cómo dos hombres morían en frente. De ahí que desde que empezó a ser una estrella ha sido claro en que no solo quiere mostrar canciones, sino aprovechar la fama para luchar contra la violencia callejera que en sus letras suele nombrar. El álbum ‘Good Kid’, lazando en el 2012 mostró parte de la realidad que vivió antes de convertirse en un adolescente.

En la canción ‘Sing About Me, I’m Dying of Thirst’, Lamar habló de l muerte de tres amigos cercano debido a la violencia de la ciudad.

EL artista que permanentemente se conflictúa sobre si está haciendo lo necesario y posible para que la realidad de Los Ángeles cambie, le sigue apostando a temas sociales en sus letras.

También hay que mencionar que su disputa con Drake, que se ha desarrollado en medio de las letras, es bastante famosa. Lamar ha llamado pedófilo a su colega y este también le ha respondido. Drake demandó a Lamar por difamación y acoso y Lamar logró los Grammy con esos temas.

Por supuesto Lamar ha compartido escenario con grandes como Kanye West, Steve Aoki. También fue parte de la banda sonora de ‘Black Panther’

Volviendo a su faceta personal, también se ha sincerado obre la depresión y las ideas de suicidio que llegaron a su mente cuando sus tres amigos murieron. Sobrre sus estudios mencionó para EL Páis de España, hace casi diez años que lo mrcó la educación en el Instituto Centennial High donde fue un alumno destacado y muy disciplinado que alcanzaba las mejores notas. Allí aprendió a leer poesia y escribió sus primera creaciones. “En esa época, la música era lo único en lo que era bueno. Me agarré a esa libertad y esa expresión”, mencionó.

La vida personal de Kendrick Lamar

Aunque no suele hablar de esta faceta, se sabe que en abril del 2015 se comprometió con su pareja de siempre Whitney Alford. se casaron posteriormente en una boda lejos de la pompa que se estila en las celebridades. Son padres de dos niños.

