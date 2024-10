Kevyn, ganador del ‘Desafío 2024’ hizo delicada denuncia: “yo no voy con eso”

Luego de ganar el Desafío XX, Kevyn Rúa ha sido protagonista de múltiples titulares no solo por su desempeño en la competencia que lo llevó a la final y a coronarse como el campeón de esta temporada, sino también por su cercanía con Guajira, su refuerzo durante la ‘etapa dorada’, y con quien, supuestamente, tendría una relación sentimental.

Aunque los dos ganadores han asegurado que solo son amigos, en sus redes sociales han dejado señales que, según los internautas, dejarían en evidencia su romance.

“En este momento, si estoy soltero, la verdad no creo que esté pasando nada entre nosotros, somos buenos compañeros… Me parece una niña muy linda, pero no creo que estemos con esa intención, y por ahora no hay ninguna mujer, prefiero estar enfocado en lo que voy a hacer, y me siento bien así”, dijo el ganador hace unos días.

Luego de ganar el ‘Desafío 2024’, Kevyn se ha visto muy cercano a Guajira, quien fue su refuerzo en la etapa dorada. Fotografía por: Instagram

Por su parte, Kelly Ríos, como es su nombre de pila, dijo: “Estoy soltera, esperando a Kevyn... No, mentiras. Estoy felizmente soltera, a mi ex no le va a gustar esto... Terminamos hace no sé, seis o siete meses. Bien, muy enfocada en lo que soy como figura pública, en mi empresa, mi equipo de trabajo, en crecer”.

¿Qué le pasó a Kevyn del ‘Desafío XX’?

El pasado 11 de octubre, el deportista cumplió años y los celebró junto a Guajira, con quien ha estado recorriendo varios lugares de Colombia. No obstante, su felicidad se ha visto empañada por una delicada situación que está viviendo.

A través de sus redes sociales, el exintegrante del equipo Pibe reveló que está siendo suplantado por personas malintencionadas que quieren engañar a sus seguidores, haciéndose pasar por él en redes como Facebook e Instagram.

“Familia, esta vez no paso a saludar, la verdad estoy un poco molesto e inquieto... Hay personas que están creando unas páginas y las están utilizando para estafar y otras hacen como trabajos de brujería y la verdad yo no voy con eso”, dijo por medio de una historia que publicó en su Instagram donde tiene 408 mil seguidores.

El deportista, nacido en Puerto Boyacá, le pidió a sus fanáticos estar alertas y denunciar ese tipo de cuentas para que no caigan en ningún tipo de robo. “Por eso quería decirles que estén pendientes, por eso le voy a recordar que estas son las verdaderas páginas que tengo, lo que es TikTok, Instagram y Face, son las únicas tres que tengo... Así que por favor no se dejen estafar... Yo no estoy pidiendo plata, ni rifando nada, ni mucho menos estar jugando con magias que no me interesan y que no me corresponden”, afirmó.