¿Kevyn y Guajira del Desafío se dieron un beso? Video confundió a los internautas

Luego de la final del Desafío XX donde Kevyn Rúa se coronó como ganador de 1.200 millones, junto con Guajira, su refuerzo en la etapa dorada, se ha especulado que los deportistas estarían sosteniendo una relación sentimental.

Aunque en varias oportunidades han sido enfáticos en asegurar que son amigos, cada día salen a la luz más “pruebas” que confirmarían su supuesto romance.

Video de Guajira y Kevyn: ¿se besaron?

El pasado 11 de octubre, el ganador de esta temporada del reality deportivo de Caracol Televisión cumplió 28 años. Guajira no dudó en celebrarle esa fecha especial.

Luego de ganar el ‘Desafío 2024’, Kevyn se ha visto muy cercano a Guajira, quien fue su refuerzo en la etapa dorada. Fotografía por: Instagram

En TikTok circula un video del festejo que se convirtió en tendencia, pues los internautas notaron un curioso detalle que puso en duda, una vez más, que Kevyn y Guajira no solamente amigos.

En el clip se observa el momento cuando la oriunda de Dibulla le canta el cumpleaños. De repente, le da un abrazo y un beso que no pasó desapercibido, pues, aunque no son muy claras las imágenes, algunos aseguran que se trató de un beso en la boca.

José Vásquez, el influenciador que estaba grabando el video se emocionó y no dudó en afirmar: “¿qué está pasando acá?”. Las imágenes han dividido opiniones en redes sociales: “la gente dándose mala vida y Guajira feliz con Kevyn”, “Ella no se está metiendo en ninguna relación, ella lo encontró soltero, ¿ven la diferencia?”, “Guajira juega con la mente de todos”, “quién más se dio cuenta que solo lo besó en el cachete y le dijo algo en el oído”, “Kevyn no sabe estar solo”, “el beso que toda Colombia quería ver”, “son una excelente y hermosa pareja”, “son novios”.

El regalo que Guajira le dio a Kevyn de cumpleaños

El día anterior al cumpleaños de Kevyn, Guajira quiso sorprenderlo con un detalle para honrar su vida. Como en las últimas semanas han estado viajando juntos luego de ganar el Desafío, la deportista le obsequió un desayuno sorpresa.

En las imágenes que publicaron en redes, se observa el momento cuando ella sale de la habitación tapándole los ojos a Kevyn para que disfrutara no solo del desayuno, sino también de la vista de Buenavista, Quindío. “Disfruta cada deseo de cariño, felicidad, salud y amor. Incluido el mío. ¡Felicidades! Gracias miles por siempre y por todo... Larga vida, mi muchacho”, escribió luego en una historia que publicó en su cuenta de Instagram.