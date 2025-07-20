Kristin Cabot, de la ‘kiss cam’ de Coldplay, habló por primera vez del escándalo

Una de las noticias más comentadas en el mundo del espectáculo durante este año fue el escándalo de infidelidad protagonizado el 16 de julio por Andy Byron y Kristin Cabot, quienes fueron captados por la kiss cam en un concierto de Coldplay en el Estadio Gillette de Foxborough, Massachusetts, donde se mostraban muy cariños. La polémica surgió porque cada uno tenía su respectiva pareja, lo que significaba que estaban siendo infieles; razón por la que una vez la cámara los enfocó, rápidamente se dejaron de abrazar y se taparon sus caras.

¿Qué dijo Kristin Cabot?

Seis meses después del escándalo, la exdirectiva de Astronomer rompió el silencio. “Tomé una mala decisión, tomé un par de High Noons, bailé y actué de forma inapropiada con mi jefe”, dijo en una entrevista The New York Times.

Reconoció que su comportamiento no fue el adecuado y que, debido a eso, su vida tuvo un cambio drástico: “Asumí la responsabilidad y renuncié a mi carrera por eso. Ese fue el precio que elegí pagar”. Reveló, además, que, tras el escándalo, la relación con sus hijos también se vio afectada: “Están enfadados conmigo. Y pueden estar enfadados conmigo por el resto de sus vidas. Tengo que aceptarlo".

Andy Byron y Kristin Cabot cuando fueron captados por la 'kiss cam' en concierto de Coldplay. Fotografía por: TikTok captura

Tras viralizarse el video, los comentarios en redes no se hicieron esperar: “La gente decía cosas como que era una cazafortunas o que llegué a la cima acostándome con alguien, lo cual está totalmente lejos de la realidad”.

Kristin Cabot recibió amenazas de muerte

Según contó New York Times, tras el escándalo, Kristin comenzó a recibir hasta 600 llamadas diarias y cerca de 60 amenazas de muerte. “Quiero que mis hijos sepan que uno puede cometer errores y realmente arruinar las cosas. Pero no tienes que ser amenazado de muerte por ello. Ha habido tanta oscuridad desde entonces”.

Sobrellevar las amenazas, las burlas y las críticas durante este tiempo, no ha sido fácil. De hecho, aunque la empresa en la que trabajaba le ofreció volver a su cargo, Kristin rechazó la oferta, pues no quería seguir siendo el “hazmerreír” de todo el mundo: “Me convertí en un meme, fui la gerente de recursos humanos más difamada en la historia de recursos humanos”, agregó.

La mujer de 53 años también lamentó haber perdido amistades y relaciones familiares que nunca volvieron a dirigirle la palabra tras el escándalo.