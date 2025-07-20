Kristin Cabot, de kiss cam de Coldplay, se confesó con Oprah Winfrey. Andy Byron le mintió

El 16 de julio del 2025 una pareja de ejecutivos de la entonces desconocida empresa de tecnología Astronomer se hizo famosa por un escándalo de infidelidad, que adquirió proporciones inimaginables.

Se trataba de la directora de recursos humanos de la compañía mencionada llamada Kristin Cabot y su jefe, el CEO, Andy Byron. Los dos, comprometidos con otras personas, asistieron al concierto de ColdPlay en el estadio Gillete de Boston, y fueron captados por la famosa kiss cam en una actitud cercana. La imagen le dio la vuelta al mundo y quedó al descubierto una infidelidad.

Ahora y por primera vez, Cabot decidió hablar de aquel episodio y de las consecuencias que tuvo en todos los ámbitos de su vida. Lo hizo con Oprah Winfrey.

Kristin Cabot rompió con Andy Byron

La ejecutiva mencionó que a partir de ese momento, rompió todo vínculo con su entonces jefe.

En la entrevista emitida en The Oprah Podcast, encabezada por Oprah Winfrey, reveló que tras lo acontecido supo que Andy le había mentido sobre varios aspectos de su vida, la ex ejecutiva habló de “inconsistencias”. Con el tiempo se dio cuenta que “hubo una gran falta de honestidad e integridad”.

Al saber que “no era la persona que me había dicho ser” rompió cualquier lazo con él.

Cuando Oprah le preguntó si Byron le había dicho que estaba separado de su esposa, Cabot no dio una respuesta definitiva y optó por mencionar que prefería ser cauta en sus declaraciones y no hablar en nombre de otro porque “el mundo habló por mí y en mi nombre”. De alguna manera, ella no desea repetir esa historia.

En otro punto de la charla, contó lo sorpresivo que resultó ver que en realidad seguían juntos y llevaban sus anillos de matrimonio. Sostuvo que actualmente “no tenemos ninguna relación”.

Sobre la manera en que su vida se vio afectada, Kristin confesó que lo ocurrido fue “un momento de horror absoluto”. Su primera reacción, según lo que mencionó a Oprah, fue pensar que su exesposo estaba allí mismo en el esatadio y que podía verla.

Kristin mencionó que tuvo la perspectiva real de lo que había sucedió y su alcance cuando su hija le envío un mensaje. “¡Qué genial que tú y Andrew estén los dos en Coldplay!”, fue entonces cuando supo que todos estaban enterados.

El escándalo destrozó la vida de Kristin Cabot

A partir de ese momento, su vida cambió radicalmente. “Recibía entre 500 y 600 llamadas diarias… Mis hijos pensaron que podían perder a su madre”, dijo detallando una época en la que los reporteros se instalaron en la entrada de su casa y recibió todo tipo de llamadas, incluso amenazas.

“Me destrozó de una manera que no puedo explicar”, explicó sobre el impacto de la viralización de las imágenes en su vida laboral , personal y familiar. Cuando se presentó a entrevistas en busca de trabajo, nuevamente tuvo que hablar del tema, en una clara revictimización.

Kristin opinó que una vez más la desventaja fue para la mujer, pues Byron mantuvo su silencio y le fue respetado. “Él puede permanecer en silencio y volver al trabajo cuando esté listo. Yo no”, mencionó resaltando que permanentemente se siente juzgada.

“Las mujeres tienden a comerse vivas entre sí”, dijo sobre muchas de las opiniones de mujeres que se convirtieron en sus principales detractoras: “el 90% de los comentarios más agresivos eran de mujeres”.

Al concluir la charla, Kristin mencionó que fue impresionante ver cómo algo privado se viraliza e impacta causando “daño a la vida de personas reales”.

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