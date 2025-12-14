La ‘barbie’ colombiana: Quién es, cuántas cirugías tiene, edad y más de la aspirante a LCDLF

El fin de semana pasado, la creadora de contenido Tatiana Murillo, conocida como la ‘barbie’ colombiana’, fue tendencia por un supuesto atentado que sufrió en su carro. La influencer mostró fotos y videos de cómo quedó el vehículo tras el ataque. Posteriormente, comunicó que, por razones de seguridad, había decidido salir del país junto a su hija. Aunque no reveló más detalles, aseguró que las autoridades pertinentes se encuentran realizando la investigación para determinar lo que ocurrió.

¿Quién es la ‘barbie’ colombiana? Así se veía antes

La influencer, quien es oriunda de Caicedo, Antioquia, se dio a conocer en las redes sociales tras denominarse como la ‘barbie’ colombiana. A través de varias entrevistas, Tatiana ha contado su historia de vida y el por qué de su transformación física. Según sus declaraciones, comenzó a cambiar su apariencia tras ser víctima de bullying.

Así se veía la “Barbie colombiana” antes de hacerse todas sus cirugías Fotografía por: Archivo

La antioqueña ha revelado que tiene más de 35 procedimientos estéticos entre ellos, liposucciones, implantes en el busto, rinoplastias, marcación abdominal, lipoescultura facial, rejuvenecimiento facial, entre otros. En las redes sociales circulan algunas imágenes de cómo se veía antes. Los internautas han dejado sus comentarios, algunos elogiándola y otros criticándola: “Cambió hasta de color”, “también era muy hermosa antes”, “me quedo con la primera versión”, “parece otra persona y perdón, pero las morenas también son hermosas”, “era bonita antes y ahora también”, “antes también estabas linda, pero ahora eres una verdadera Barbie colombiana”, “era muy linda”, “te ves hermosa, pero eres otra persona físicamente”.

Hace un tiempo, reveló la cifra que ha gastado en sus procedimientos. En ese momento llevaba más de 700 millones de pesos: “Yo hace mucho que dejé de contar las cirugías, por mi salud mental, pero sé que han sido varias. Me he aplicado botox, ácido hialurónico, el arco de cupido”.

¿Quién es la hija de la ‘barbie’ colombiana?

La creadora de contenido también ha generado polémica por su hija Sofía Vélez, de 15 años. En el 2022 dividió opiniones en redes sociales al revelar que le regaló a su hija una rinoplastia. “Se le hizo su sueño realidad, se operó el jueves y fue una cirugía sencilla, duró apenas hora y media en el quirófano”.

Tras recibir fuertes críticas porque la niña tenía 12 años en ese momento, la influencer dijo: “A mis seguidores les quiero decir que sí se puede, con ciertas características y lineamientos que ella cumplió, por supuesto, puede operarse un menor de edad”.