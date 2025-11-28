La ‘Barbie’ colombiana reveló que sufrió un atentado. Imágenes

Tatiana Murillo, conocida en redes sociales como la ‘Barbie’ colombiana, es una de las influenciadoras más comentadas del país. La antioqueña, quien se ha sometido a 35 cirugías estéticas, de acuerdo con lo que ella misma ha contado, sorprendió a sus seguidores al revelar que su vehículo fue impactado por disparos.

¿Qué pasó con la ‘Barbie’ colombiana?

En las últimas horas, a través de su cuenta de Instagram donde tiene 922 mil seguidores, la creadora de contenido publicó unas historias revelando que fue víctima de un presunto atentado.

“El día de ayer sufrí un atentado mientras iba para mi casa. No fue un intento de robo porque no se llevaron nada. Sobra decir que no tengo enemigos”, escribió junto a una foto mostrando una de las ventanas de su carro completamente destruida.

Enseguida, posteó un clip corto y junto a él agregó: “Todo lo pongo en manos de Dios y las autoridades”. Por ahora, Murillo no ha revelado más detalles al respecto. Sus amigos y seguidores han dejado sus impresiones en redes: “Menos mal no tienes enemigos”, “que Dios la guarde”, “qué susto... Para la persona que sea, qué triste este grado de violencia e inseguridad que se está viviendo”, “no tiene enemigos, lo que tiene es recontra enemigos”, “qué miedo”.

Imágenes publicadas por la infuenciadora. Fotografía por: Instagram

¿Quién es la ‘Barbie’ colombiana y cuántas cirugías tiene?

La creadora de contenido es oriunda del municipio de Caicedo, Antioquia. De acuerdo con versiones que ha dado en sus redes sociales y en diferentes entrevistas, comenzó su proceso de transformación física luego de ser víctima de bullying. Creció en un ambiente de pobreza y violencia. “Sufrí bullying en el colegio, no tanto por los niños, más bien por los adultos. Mis momentos más crueles en la escuela fueron por el estatus económico de mi papá, que era un campesino, pero paradójicamente todos son campesinos en mi pueblo”. contó en una oportunidad en una entrevista con la periodista María Elvira Arango.

Asimismo, reveló que las críticas que recibía también estaban relacionas con su color de piel y su nariz, razón por la cual comenzó a someterse a varias cirugías: “A medida que me iba haciendo una cirugía la gente me veía con más respeto, a medida que iba transformándome mi seguridad cambió, yo sentía que con cada cambio físico me tomaban más en serio”, agregó en la mencionada entrevista.

Actualmente, Tatiana tiene 35 cirugías estéticas que incluyen rinoplastias, bichectomía, párpado y levantamiento de cejas, lipopapada con estiramiento, blanqueamiento de piel, aumentos mamarios, lipoesculturas, lipotransferencia a los glúteos, entre otras.