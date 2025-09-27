Insólita propuesta. Influencer quiso pagar apartamento con post en redes

La figura del influencer se ha convertido en una muy relevante para las promociones de eventos y productos y es usual que los generadores de contenido sean contratados para que publiquen en sus cuentas de redes sociales post comerciales, por los que reciben una remuneración o un bien.

De esta manera, se convierten en embajadores de marcas que a cambio de post, que son monetizados dependiendo de cuántos seguidores tengan, viajan, disfrutan de hoteles, lucen prendas o acuden a restaurantes. También se ha visto que los más seguidos pueden recibir hasta carros a cambio de publicar las cualidades del auto.

Influencer ofrece pagar apartamento con post durante 20 o 30 años

Lo que no se había visto es que alguno quisiera pagar una hipoteca de 20 o 30 años con mensajes o publicaciones en sus redes. La sola idea parece algo absurda, teniendo en cuenta que las casas o apartamentos son costosos y que un influencer puede hacer contratos por un tiempo corto determinado. Años para ser demasiado.

No obstante, un influencer mexicano, quiso ser el primero en lograrlo y por ello, se lo propuso a una inmobiliaria que lo expuso y dio a conocer la insólita propuesta.

El caso, que se viralizó en Mexico, menciona que el creador de contenido se comunicó con una inmobiliaria a través de WhatsApp e indicó: “Soy creador de contenido en diversas redes sociales. En IG tengo más de 100 mil seguidores, en TikTok casi 50 mil y en Facebook 20 mil… Estoy buscando un departamentito en Querétaro, algo chiquito de dos o tres recámaras”, se lee en la publicación.

Luego solicitó un apartamento o dúplex con ciertas características. “Mi propuesta es la siguiente: si ustedes me dan un depa o dúplex, yo puedo publicar dos historias al día en mis distintas redes sociales durante todo el tiempo que duraría un crédito hipotecario”, mencionó en su propuesta.

“Quise decírtelo antes de generar una cita porque no me gusta engañar a nadie.Si están interesados me dicen, si gustan primero les mando link de mis RS para que corroboren que es verdad. Hacemos contrato notariado y todo para que no tengan desconfianza”

Por supuesto, los comentarios a la situación abundaron. Aunque la inmobiliaria no respondió a la propuesta; esta es considerada por algunos como descabellada, otros creen que es un influencer que en realidad, vive en un mundo de fantasía. También hay quienes consideran que es simplemente absurdo querer pagar por 30 años con publicaciones y unos más, que se trata de alguien ignorante que no dimensiona el valor de un apartamento que puede perfectamente superar los 100 mil dólares.

“¿El tiempo que dure un crédito hipotecario? ¿30 años publicando historias todos los días?”, “Pasen el nombre para reírnos todos”,“Soy profesional inmobiliario y en mis 50 años de oficio he escuchado todo tipo de propuestas, pero esta superó lo conocido”,“Su error fue decir que es creador de contenido. Eso no te asegura las cosas en los establecimientos; mejor hubiera dicho que es un muerto de hambre sin dinero ni hogar”, fueron algunos de los comentarios.

