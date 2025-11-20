¿Quién es Samantha Correa? Edad, de dónde es y más de la influencer

Desde hace varios meses, Pirlo y Blessd vienen protagonizado una fuerte polémica en redes sociales. Emanuel Cortés Herrera, nombre de pila del vallecaucano, lanzó Rip Blessd, una canción con varias indirectas para el paisa y algunas personas de su círculo cercano.

Por medio de un live, Pirlo se refirió a Blessd: “Todos sus fanáticos son unos menores porque salgo a la calle y no me los he encontrado, nunca me ha pasado nada, hasta el sol de hoy, sigo esperando que me pase algo, a ver si me lo encuentro a usted de frente para pegarle la misma cachetada que le pegó el Ferxxo, por irrespetuoso. Te cacheteó el Ferxxo hermano”.

Posteriormente, Blessd le contestó con otro Hijo mío y, desde entonces, no han parado los cuestionamientos y acusaciones por supuestos desacuerdos por regalías y por canciones que habrían sido eliminadas tras la separación. La pelea entre amos artistas escaló a supuestos audios filtrados, denuncias y fuertes señalamientos que actualmente los tienen en el ojo público.

Aunque colaboraron juntos en varias canciones y tenían una cercana amistad, la relación entre Pirlo y Blessd llegó a su final. Fotografía por: Instagram @blessd

¿Qué pasó con Samantha Correa, Pirlo y Blessd?

En El Ficticio, Pirlo hizo alusión a una mujer transgénero llamada Samantha. Inmediatamente, los internautas la relacionaron con Samantha Correa, una creadora de contenido quien ha documentado su transición a través de sus redes sociales. “A este los manes le encantan, ¿o te acuerdo de Samantha? La que te peló el banano y te lo puso en la garganta”, dice uno de los versos de la canción del vallecaucano.

Tras la polémica, la influenciadora se pronunció a través de sus redes: “Yo solo soy la protagonista de mi vida, no de sus cuentos”. Luego, en otra publicación dijo: “Ay no amor, a mí me gusta ver el mundo arder, pero no arder en él. Oigan a esto. Soltáme, soltáme”. En la descripción de este post, escribió: “Veo mucho drama y yo solo ando existiendo”.

¿Quién es Samantha Correa?

De acuerdo con información que ella misma ha publicado en sus redes sociales, es auxiliar veterinaria, técnica en diseño multimedia e hizo unos semestres de zootecnia. Según contó, se dio cuenta que quería ser mujer a los 8 años cuando “vio que no se estaba desarrollando como quería”. La colombiana tiene 23 años. Mide 1,72 y pesa 72 kilos.

En redes sociales, los internautas han dejado sus impresiones tras la polémica: “Pues no lo confirmó, pero tampoco lo negó”, “la verdadera inspiración de “Yogurcito” no fue Karina García, fue Samantha Correa”, “ella confirmando discretamente”, “O sea que tú eres la dueña de ”Yogurcito” y Karina creyendo que era de ella”, “si no salió a desmentirlo con la mayor seriedad del mundo como se amerita en estos casos es porque es 100% verídico”.