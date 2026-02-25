La razón por la que Jessi Uribe y Luis Alfonso no fueron a la boda de Jhonny Rivera

El pasado domingo 22 de febrero, Jhonny Rivera se casó con Jenny López después de tres años de relación. La ceremonia se llevó a cabo en la capilla de Arabia, corregimiento de Risaralda, y contó con más de 350 invitados, entre ellos, varios artistas de la música popular, influenciadores, amigos y familiares de los cantantes. “Siento que todo salió como lo queríamos, con nuestra esencia, con mucho amor y con las personas apropiadas para el momento indicado. La comida fue criolla, cero acartonado. Lo que queríamos era que pasáramos rico, compartir con las personas que nos pudieron acompañar, con nuestros amigos, con nuestras familias”, dijo Jenny, de 23 años.

Usuarios en redes sociales les han dejado mensajes de felicitación por su unión: “les deseo mucha felicidad”, “mereces ser feliz, eres un excelente ser humano y sé que serás un buen esposo. Dios los bendiga larga vida y felicidad”, “en el amor no hay edad, ni clase social cuando una pareja se aman y se unen bajo la voluntad de Dios es duradero el matrimonio”, “qué lindo momento”.

¿Por qué Jessi Uribe y Luis Alfonso no fueron al matrimonio de Jhonny Rivera?

Entre los intérpretes de música popular que hicieron presencia en la boda estuvieron Arelys Henao, Francy, Jhon Álex Castaño, Alzate, Ciro Quiñonez, entre otros. Sin embargo, fanáticos de Jhonny notaron que Luis Alfonso y Jessi Uribe no estuvieron.

A través de una dinámica de ‘preguntas y respuestas’ en Instagram, Rivera despejó las dudas de sus seguidores. Sobre la ausencia de sus colegas, dijo: “Ustedes extrañan a algunos artistas y personalidades que no estuvieron. Por ejemplo, Luis Alfonso estaba invitado y estaba confirmado, pero a último momento se le presentó un problema de salud a la esposa y Jessi Uribe tenía programado un viaje, él siempre me dijo desde el principio que era imposible y Pipe Bueno tenía un retiro espiritual, tampoco podía venir”, dijo.

Luisa Fernanda W también se refirió en sus redes a la ausencia de Pipe: “Ay, no, qué triste que no pudimos asistir... la razón es que Pipe, ese fin de semana, estaba en un retiro espiritual, un retiro que él hace mucho quería hacer. Yo ese fin de semana me quedé aquí ocupándome de un montón de cosas que tenía que realizar. Pipe llegaba ese domingo, pero muy, muy tarde, o sea, como casi que en la madrugada, mejor dicho, ya al otro día, el lunes”.