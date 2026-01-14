Jhonny Rivera contó qué le dijo Sonia Restrepo, la esposa de Yeison Jiménez en el homenaje

Cuatro días después del fallecimiento de Yeison Jiménez, ocurrido el pasado sábado 10 de enero tras un trágico accidente de avioneta en el que también perdieron la vida sus amigos Jefferson Osorio, Óscar Marín, Weisman Mora, Juan Manuel Rodríguez y el capitán Fernando Torres, familiares, amigos y miles de seguidores se reunieron este miércoles en el Movistar Arena para rendirle un emotivo y multitudinario homenaje.

Allí, artistas como Pipe Bueno, Ciro Quiñonez, Alzate, Jhonny Rivera, Arelys Henao, Francy, Jessi Uribe, Paola Jara, entre otros, interpretaron varios de los temas más reconocidos de Yeison, entre ellos Destino final, MLP y Aventurero. Uno de los momentos más emotivos fue cuando los artistas de música popular presentaron ante el público el tema El aventurero en el cielo, como homenaje a su gran amigo y colega, quien partió a los 34 años.

Homenaje en el Movistar Arena al artista Yeison Jiménez, quien el pasado sábado 10 de enero murió en un accidente aéreo, junto con cinco personas de su equipo; El homenaje conto con la participación de Pipe Bueno, Paola Jara, Jessi Uribe, Luis Alfonso, Arelys Henao, John Álex Castaño, entre otros artistas de música popular. Fotografía por: Mauricio Alvarado Lozada

¿Qué dijo Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez?

Hasta el momento, la esposa del artista no se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido. Incluso, durante el homenaje optó por mantenerse en silencio. Quienes sí tomaron la palabra fueron la madre y una de las hijas de Yeison Jiménez. Sin embargo, en las últimas horas, Jhonny Rivera compartió varias historias en su cuenta de Instagram en las que reveló parte de la conversación que sostuvo con Sonia durante el evento con el que despidieron al cantante.

“Le quiero agradecer a cada una de las personas, no solo los que estuvieron adentro, sino también los que estuvieron afuera, todo ese esfuerzo, esas pilas, hasta se salió de control todo y fuera de eso en las otras ciudades el cariño que despertó Yeison fue aterrador. Fue lindo, yo sentía como una paz en mi cuerpo, no sé cuántas veces me ericé y se me aguaron los ojos. Uno que es artista sentir eso, es maravilloso. Sentir tanto cariño", dijo inicialmente el artista de música popular.

Enseguida, reveló algunas de las palabras que le dijo la esposa de su colega: “Sonia me decía y expresaba la felicidad de pensar que Yeison donde estuviera, estará muy feliz sintiendo todo ese apoyo del público, gracias a los Jimenistas, gracias”.

El pasado lunes, Lina Jiménez, hermana de Yeison, publicó un video en su perfil de Instagram aclarando que su cuñada no ha hecho ninguna publicación en sus redes sociales, pues algunas personas han creado perfiles falsos, haciéndolos pasar como si fueran de Sonia. Muchos ‘Jimenistas’ están a la expectativa por conocer las declaraciones de ella, pero, hasta el momento, no hay un pronunciamiento oficial.