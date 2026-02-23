Boda de Jhonny Rivera y Jenny López: Imágenes, detalles e invitados. La ex estuvo presente

Jhonny Rivera, de 52 años cumplidos este 23 de febrero, y su novia Jenny López, de 23, protagonizaron este domingo 22 una de las bodas más comentadas en las redes sociales. Se trató de un evento que paralizó el corregimiento de Arabia, Risaralda, ya que cientos de habitantes de allí acudieron a la catedral para ser testigos de la unión.

A la boda estuvieron invitados cerca de 300 personas entre familiares y amigos, dentro de los cuales hubo varios cantantes del género popular que quisieron acompañar a su colega en este día en Arabia, que fue escogido por la importancia que tiene para Jhonny, ya que allí creció y vivió buena parte de su vida antes de ser famoso.

Para la ocasión, la calle de la plaza principal del corregimiento se cerró y esto permitió que los lugareños estuvieran atentos a la llegada de los novios. El primero en arribar el lugar y entrar a la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro fue el cantante que llegó el el tradicional jeep de la región, mientras que su novia prefirió un carro antiguo. Llegó acompañada de su padre, Carlos.

La pareja caminó por el pasillo de la capilla que estaba adornada con flores blancas, ese fue el color que predominó en la ceremonia.

Los novios también optaron por vestir en tonos claros. Ella de tradicional vestido blanco con velo y él de blanco en la chaqueta, con solapa y pantalón oscuro.

Luz Mey Galeano, ex de Jhonny Rivera estuvo en su boda con Jenny López

Dentro de los asistentes estuvieron Andy, el hijo del novio; Francy, Arelys heno, Jhon Alex Castaño y Joaquin Guiller. Luz Mery Galeano, ex de Jhonny y madre de Andy, también acudió a la ceremonia en una evidente muestra de que su relación con el artista es muy cordial.

Tras la ceremonia la pareja celebró en una finca cercana en una fiesta en la cual La Orquesta de Las Estrellas y e DJ Alex Sensation se encargaron de la música. Andy cantó cuando los recién casados hicieron su primer baile oficial.

La historia de amor de los ahora esposos, comenzó en 2023. La pareja había anticipado que tendrá una luna de miel con varios destinos que incluyen las islas Maldivas, Kenia, Dubai,

Los planes también incluyen ir a Dubai y a Turquía, a disfrutar de destinos como Capadocia.

