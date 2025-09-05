La reacción de Altafulla y más famosos por clasificación de Colombia al Mundial

Después de una victoria contundente que les aseguró un lugar en el Mundial 2026, la Selección Colombia desató una ola de emociones que recorrió todo el país. Desde el Estadio Metropolitano en Barranquilla, hasta las redes sociales, jugadores, celebridades y aficionados celebraron este logro con lágrimas, promesas, memes y mensajes.

Durante los 90 minutos de juego, más de 40 mil personas alentaron a la tricolor con la ilusión y la “fe intacta” para que represente al país en la Copa del Mundo 2026.

Altafulla felicitó a Luis Díaz

Entre los miles de aficionados, Altafulla, ganador de La casa de los famosos, también expresó su felicidad por la clasificación de la Selección. A través de sus redes sociales, el cantante barranquillero hizo una publicación donde aparece en una foto junto a Luis Díaz.

“NOS FUIMOS PAL MUNDIAL. CHAMPÚ DE CARIÑOOOO LUCHOOOO. QUÉDATE ENCHUFAO SWAP”, escribió. Los internautas reaccionaron al post que suma más de 152 mil likes: “Cada vez que veo a Altafulla lograr cada sueño que tenía me da una emoción y felicidad”, “los firmes con los firmes”, “Alti con miedo de ser la sal y es el de la suerte. Primero con Junior ahora con la Sele”, “el Altafulla de la suerte”, “Alti tiene la costa de moda”, “quédate con alguien que te mire como Altafulla mira a Luchito”.

Karen Sevillano, la ganadora del mismo reality de convivencia en la primera edición, también se pronunció a través de sus redes sociales. “Gol de Colombia, gol de Colombia, OMG this so amazing. James el mejor for ever”, dijo en uno de los goles.

Luego, al ver la victoria del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, agregó: “Bueno se acabó el partido para toda mi gente de otros países que me ve, Colombia 3, uno lo metió James, otro lo metió Jhon y el otro lo metió Quintero, para que lo tengan presente Bolivia cero pollitos, pero jugaron bien, dieron lo mejor de sí”.

Melissa Martínez, reconocida periodista deportiva, elogió a Dayro Moreno en el momento en el que él estaba ingresando al campo de juego: “DAYRO Moreno, su país SI lo quiere”.

Catherine Siachoque, actriz colombiana, también usó sus redes sociales para expresar su felicidad con el triunfo: “Señoras y señores, hemos clasificado después de un tiempo, de sufrir bastante, lo hemos logrado por este equipo”, dijo el actor. “Gracias a James y a todos, qué buen equipo”.