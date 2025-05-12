Karina García de LCDLF reveló por qué se distanció de Altafulla: “quiero ser sincera”

Karina García y Altafulla se han convertido en una de las parejas más comentadas de la farándula en Colombia. La modelo y el cantante iniciaron su romance durante su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos y aunque generaron gran polémica, siguen juntos pese a que muchos no le veían futuro a su relación, especialmente algunos de sus compañeros del reality.

Tras la culminación del programa de convivencia, en el que el barranquillero se coronó como el ganador, se mostraron muy juntos compartiendo momentos especiales, entre ellos, conociendo sus casas en sus respectivas ciudades, salidas a restaurantes, entre otros planes que publicaron en sus redes sociales. No obstante, durante varias semanas no publicaron ningún contenido juntos, llamando la atención de los internautas, quienes comenzaron a especular sobre una supuesta ruptura.

¿Por qué Karina García y Altafulla se alejaron?

Recientemente, a través de sus redes sociales Karina despejó las dudas de sus seguidores, aclarando que no terminó con Altafulla: “Ustedes estaban desesperados porque se imaginaron un montón de cosas y yo los entiendo. Hay miles de preguntas sobre si habíamos terminado, pero nunca lo hemos hecho", dijo.

Aunque afirmó que no terminaron en ningún momento, sí tuvieron un malentendido que coincidió después con que cada uno estaba en ciudades diferentes y por eso la distancia. “Hemos tenido un montón de trabajo, él estaba en una ciudad y yo en otra, pero cuando ustedes nos vieron juntos en Bogotá sí tuvimos un pequeño malentendido que se solucionó. Yo quiero ser sincera, pero obviamente hay cosas que pertenecen a nuestra intimidad. Hubo un percance y hace rato quería hacer este ‘live’ para explicar que nos alejamos de las redes porque hubo un malentendido, pero afortunadamente ya se solucionó“.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

En redes sociales algunos internautas dieron su opinión: “eso era muy lógico y lo negaban”, “pelean como todo el mundo, normal”, “nuestro apoyo es para los dos, independientemente de que estén juntos o no. entre más privada sea su relación mejor”, “al final desde que haya amor verdadero todo tiene solución”, “como todas las parejas que pelean se dejan luego recapacitan y vuelven”.

Hace unos días, el cantante barranquillero también había desmentido los rumores de una ruptura afirmando: ““Karina sabe cómo son las cosas conmigo, nosotros estamos bien y estamos viviendo algo muy bonito. La estamos pasando bacano, ella es una pelada divertida, chévere, camelladora y que está en un momento bacano. A mí me parece bonito aportar y hacemos un buen complemento".