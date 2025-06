La Toxi Costeña cambió radicalmente de look luego de LCDLF. Así se ve ahora

Cindy Ávila, mejor conocida como La Toxi Costeña, fue una de las participantes más polémicas de la segunda temporada de La casa de los famosos. La creadora de contenido protagonizó fuertes peleas con algunos de sus compañeros, sobre todo en las últimas semanas de competencia, con Karina García, quien fue su amiga al principio.

Las diferencias entre las dos comenzaron cuando Altafulla se integró al reality de convivencia. Según aseguraron en redes sociales algunos internautas, La Toxi habría sentido atracción por el cantante, por lo que pudo, supuestamente, haber tenido celos de la paisa por su relación sentimental con él. Sin embargo, en varias oportunidades, la intérprete de Macta llega negó esas declaraciones.

Cindy Ávila, La Toxi Costeña Fotografía por: Cortesía Canal RCN

La Toxi Costeña se puso extensiones

Dentro de la casa, Melissa Gate le cortó el pelo a la creadora de contenido. Cuando reingresó a la competencia La Jessu, se ponía algunas de sus pelucas de pelo largo y muchos llegaron a compararla con Karina. La semana pasada, Ávila protagonizó una polémica mientras estaba en una presentación en una discoteca en Bogotá, donde dijo que no necesitaba tener el pelo largo para figurar. Para muchos, sonó a una indirecta hacia la novia de Altafulla.

Ahora, la sincelejana sorprendió a sus seguidores al aparecer con un nuevo look. Optó por ponerse extensiones rojas punto a punto sin decolorar su cabello natural, pero que le diera más volumen. “Hasta Ángela Aguilar ya tiene extensiones, faltaba yo. Pero tengo que quedar bella porque si me haces un mal trabajo yo te ‘sapeo’”, le dijo la exparticipante del reality de convivencia al Rey de las extensiones.

Aunque la influencer quedó feliz con el resultado, muchos internautas la criticaron, incluso la compararon con Karina: “ella queriendo parecerse a Karina”, “queriendo ser Karina desde siempre”, “¿No que ella era team pelo corto y que no necesitaba pelo largo pa figurar?”, “ella quiere es imitar a Karina, pero nada”, “mona que se vista de seda mona se queda”, “esta mujer no tiene remedio, con lo que se ponga es igual de corriente”, “se quiere parecer a Karina y no le llega ni a los tobillos”, “a ella no le luce nada”.

A través de sus redes sociales, la influenciadora se ha referido a cómo han sido sus días después de haber salido de la competencia. “Es extraño. A veces sueño con situaciones de la casa, todavía me busco el micrófono. Extraño muchas cosas de adentro, pero también estoy entendiendo otras desde afuera”.

Además, le envió un mensaje a quienes la critican: “Es un placer casi sexual tenerlos todo el día comentándome. Me escriben hasta al WhatsApp para insultarme. Pero ustedes son mis mayores fanáticos. Que hablen bien o mal, pero que hablen. Yo dormida, yo comiendo, yo trabajando y tú jodiéndote la cabeza por mí que ni me conoces. El chiste se cuenta solo, mi amor”.