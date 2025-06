La Toxi Costeña de LCDLF generó polémica por show en una discoteca en Bogotá

Cindy Ávila, mejor conocida como La Toxi Costeña, llegó a la final de la segunda temporada de La casa de los famosos. Con el 1,34% de las votaciones del público, la creadora de contenido ocupó el cuarto lugar en el reality de convivencia.

A lo largo de la competencia, la influenciadora, quien conformaba el grupo de ‘Las chicas fuego’, dividió opiniones dentro y fuera de la casa por su comportamiento y, sobre todo, su vocabulario. Varias veces fue tildada por los televidentes y usuarios en redes sociales como “vulgar”; incluso, ‘El Jefe’ tuvo que llamarle la atención por sus groserías hacia sus compañeros, especialmente hacia Karina García, quien inicialmente era su amiga.

Exparticipante de 'La casa de los famosos'. Fotografía por: Cortesía Canal RCN

¿Qué pasó con La Toxi Costeña?

Tras el final de La casa de los famosos, la creadora de la canción Macta llega estuvo en una gira de medios en Bogotá. Este fin de semana hizo una presentación en una discoteca Bogotá, pero generó polémica por su actitud y sus comentarios.

En las redes sociales de Korraleja.co se viralizó un video donde se observa sobre una tarima hablando con el público. Lo que llamó la atención de muchos fueron las constantes groserías que decía y las indirectas, según los internautas, para Karina García: “hay gente que no es de mi estrato social, porque hay que clasificar que yo hago parte de las que tienen el pelo cortico, porque hay una pe$%& que piensa que si yo no tengo el pelo largo no figuro”, afirmó. También, le dijo a un hombre que estaba a su lado: “usted se calla, care mon$%”.

En redes sociales se desató una ola de comentarios y críticas hacia ella: “y en Sincelejo la van a recibir en el carro de bomberos, ¿será que representa a la mujer sincelejana?”, “yo soy costeña y no me representa”, “estás haciendo el ridículo y las peli cortas somos elegantes, no va en el pelo sino en la clase”, “qué barbaridad. Ay, Dios...Lo cierto es que yo orgullosamente soy sincelejana y este no es el léxico que nos identifica”, “hoy en día la gente no aplaude porque no sirve”, “qué espectáculo tan bochornoso por favor bajen esa tipa de allí”, “¿ella no tiene a alguien que la aconseje?”, “la fama no es para todo el mundo”, “se ahoga hasta para hablar y ahora según ella cantante, qué horrible manera de hablar de esa gamina”, “esta señora cree que por hablar vulgaridad es una figura”.