‘La Toxi Costeña’ de LCDLF: quién es, edad, hijos, su canción ‘Macta llega’ y más

El domingo pasado, Yaya Muñoz fue eliminada de La casa de los famosos luego de obtener la menor votación del público. Tras su salida, dejó nominada a Norma Nivia.

La salida de la expresentadora de La Kalle generó tensión dentro de la casa. Algunos de los participantes reacomodaron sus estrategias con el propósito de llegar lo más lejos posible dentro de la competencia.

¿Quién es y cómo se llama ‘La Toxi Costeña’?

Una de las participantes más comentadas de esta temporada es la creadora de contenido conocida como ‘La Toxi Costeña’. Su nombre real es Cindy Ávila y se ha destacado como cantante e influencer.

Se volvió tendencia en redes sociales cuando gracias a unos audios humorísticos que enviaba a un amigo, comenzaron a circular en TikTok, ganando popularidad por su estilo auténtico y divertido.

“Cuando me quedó desempleada yo digo de lo único que me puede agarrar es de eso y yo digo, listo voy a mostrar la cara porque antes todo el mundo decía la chica de los audios, pero nadie conocía la cara de Cindy, entonces me invento este nombre de la Toxicosteña y empiezo a subir videos con mi cara y me volví muy popular en la costa“, dijo en una entrevista con La Mega.

El audio más popular fue: “Una noche yo estoy rumbando en los troncos (Sincelejo) y yo vi al man con otra vieja, me dice alguien que estaba conmigo ‘no te metas en esa monda, que entre pelea de marido y mujer nadie se mete’ y yo vengo y le digo, acá está el tuyo con una loba”.

Luego de eso, decidió incursionar en la música y transformó ese audio, que fue uno de los más virales, en la canción Macta llega, una champeta que se volvió tendencia en 2021 y se convirtió en un fenómeno en la región Caribe y otras partes del país. Este tema no solo la catapultó a la fama, sino que también le brindó estabilidad económica y nuevas oportunidades en el mundo del entretenimiento.

Aunque ha recibido críticas por algunos artistas de la champeta, ‘La Toxi’, como le dicen de cariño, se ha enfocado en lo que le gusta hacer con su característico humor. “Yo no digo que soy cantante de champeta, porque a muchos de ellos les disgusta, entonces lo que yo digo es que bueno, yo adapto la música a mi humor y yo creo que los cantantes de champeta no piensan que yo hago parte de su gremio”, dijo hace un tiempo para la revista 15 Minutos.

¿De dónde es y cuántos hijos tiene ‘La Toxi Costeña?

La participante de La casa de los famosos 2025 nació en Sincelejo, Sucre. Según lo que ha contado en varias oportunidades, su vida no ha sido fácil. Creció con la ausencia de su mamá y su papá y, desde que era muy pequeña tuvo que trabajar para sobrevivir. Vivió con su abuela hasta los 12 años hasta que ella falleció. La influencer tiene dos hijos: uno de 15 años y otro de 9.

Antes de ingresar a La casa de los famosos reveló por qué está soltera: “No tengo pareja, porque no me aguantan el trote, pero en la casa me van a ver, ustedes van a ver que no soy ninguna vaca muerta, yo tengo ese meneo efectivo, tú vas a ver la batidora que yo le voy a hacer al hombre que se gane mi corazón”.

También se refirió a las críticas que le dejan en sus redes sociales: “Lo que opinen los demás de mí me tiene sin cuidado, porque jartan la tripa, no me pagan el arriendo, no me mantienen las bendiciones. Yo me adapto a cualquier situación, yo soy sobreviviente de la calle”.