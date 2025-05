Karina García volvió a LCDLF. Así reaccionaron Melissa Gate y La Toxi Costeña

Los participantes de La casa de los famosos se encuentran viviendo sus últimos días en el reality. Esta semana han estado recibiendo la visita de algunos de sus excompañeros, la próxima reciben a sus familiares y la que le sigue a sus jefes de campaña, lo que quiere decir que la final está próxima.

Altafulla, La Jessu, Melissa Gate, La Toxi Costeña, Camilo Trujillo, Mateo Varela y Emiro Navarro, son los siete famosos que quedan hasta el momento en la casa. Sin embargo, uno de ellos saldrá mañana en la gala de eliminación.

Así fue el regreso de Karina García a ‘La casa de los famosos’

Como Vea conoció hace unos días, la modelo paisa reingresaría a la casa nuevamente, pero no en calidad de concursante, sino de invitada. Así sucedió en el más reciente capítulo del reality de convivencia de RCN. A través de la dinámica de ‘Congelados’, los famosos se enteraron de la visita de su excompañera.

La modelo ingresó cantando: “ya son más de seis placazos, yo no hago caso, soy Karina García y todos quieren mi cula#$%”. Enseguida, dijo: “o lo puedo creer que esté otra vez en mi casa, porque es mi casa para que sepan”.

Luego, se dirigió a Altafulla, a quien animó para que continuara hasta la final: “lo estás haciendo increíble. Confía en mí, la gente te ama, te traje un regalito que siempre quise que me lo trajeran a mí”, dijo refiriéndose a un peluche.

En es momento, ‘El Jefe’ la interrumpió para darle la bienvenida nuevamente: “Karina, estás invitada a pasar el fin de semana en mi casa. Espero que estés a gusto. No solo irás a la fiesta mañana, el domingo asistirás al brunch y podrás elaborar cinco preguntas para tus compañeros. Disfruta tu paso por mi casa”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Reacción de Melissa Gate y La Toxi Costeña al reingreso de Karina García

Una vez pudieron moverse, Melissa y La Toxi Costeña comenzaron a reírse de la llegada de Karina. Sin embargo, lo primero que hizo la paisa fue abrazar a Altafulla. Luego, se dirigió a los demás: “bajen las armas, yo ya salí del juego, estoy recargadita. Son unos valientes”.

Mientras les decía eso, saludó a todos de abrazo, menos a Melissa y La Toxi. A ellas solo les dijo: “hola, Meli, hola tóxica. Me siento muy feliz, así que bajen las armas, por ahí he escuchado muchas cositas que están diciendo de mí y eso no es bonito".

Las creadoras de contenido, quienes aun están en competencia, no le contestaron nada, pero sus gestos expresaron su incomodidad con la visita de Karina.

Por su parte, Altafulla expresó su sorpresa, pero se mostró feliz: “no lo esperaba, estoy sorprendido, estoy ansioso, feliz, contento, una mezcla de emociones y sensaciones por tener a Kari aquí al lado, muy contento”.

Finalmente, Emiro, también desconcertado, le dijo a Karina: “lo dejaste mal, lo dejaste agotado, todas las tardes con una sueñera, pero qué bueno que lo recargues ahora para que se despierte en la recta final”.