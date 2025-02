La Toxicosteña habló de sus hijos y su madre: “Me echó de la casa a los 15 años”

Uno de los personajes más auténticos en la segunda temporada de ‘La Casa de los famosos, es Cindy Avila, una joven sincelejana conocida como la Toxicosteña, que se hizo popular en tiempos de pandemia, gracias a sus videos de TikTok y a una canción en especial que la viralizó.

La influencer, que también ha vivido en Cartagena, ha revelado en varias oportunidades que su pasado antes de las redes sociales fue muy difícil y lleno de carencias. De niña y hasta los 9 años su abuelita la consintió y le brindó amor, pero no ocurrió lo mismo con su madre, quien la echó de la casa a los 15 años. A su padre realmente no lo conoció, pues “solo los vi dos veces”, mencionó dentro del reality.

En su reciente paso por ‘la línea de vida’, la dinámica de ‘La Casa de los famosos’, donde los participantes exponen sus vidas y los momentos que más los han marcado la Toxicosteña habló de esas difíciles relaciones familiares que ha vivido.

Contó cómo ella se marchó de casa en un año nuevo y estuvo desprotegida por un tiempo largo y siendo menor de edad. Aunque le dieron alojamiento en una casa, allí no contaba con una cama para dormir. Durmió en el suelo y pasó días sin contar.

La Toxicosteña quedó embarazada muy joven

“Me tocó empezar con hombres porque me tocaba...estaba sola…en la calle….me escapé de la casa quedé embarazada…” recordó con dolor Cindy quien no recordaba lo que se sentía siendo amada. Por eso cuando quedó embarazada de su primer hijo a quien llamó Johan, muchos le dijeron que era muy joven y le recordaron lo difícil que resultaría, peor él lo pensaba de otra manera.

“Yo no lo veía así, yo veía que por fin iba a tener algo mío, que iba a tener una familia, que es lo que yo siempre he querido. Decido tener a mi hijo por sobre todas las cosas, pasé mucha hambre, es más, yo creía que el bebé iba a nacer flaco o muy mal. Tengo a mi hijo, Johan. La primera persona que me dijo ‘te amo’ y me abrazó fue mi hijo, yo no sabía qué era eso, él me dio vida”.

Así se vio la pequeña hija de la Toxicosteña en uno de sus videos donde habló de los cachos. Tiene 9 años Fotografía por: TikTok

La Toxicosteña tiene dos hijos

Cindy mantiene una relación entrañable con su hijo Johan, quien ya tiene 15 años y fue quien la impulsó a convertirse en influencer grabando y publicando sus divertidos videos.

La hija menor de la Toxi tiene 9 años y aunque Cindy siempre ha preferido que sus pequeños no estén en público como una manera de protegerlos, hace un tiempo hizo un TikTok con su hija, dejando al descubierto cómo luce. En aquel material se refirió a la traición que sufrió por parte del padre de su hija.

Antes de ingresar al controvertido formato de RCN, La Toxicosteña habló de lo difícil que creía sería estar alejada de sus dos hijos, con quienes comparte siempre y quienes han sido definitivos en su carrera como generadora de contenidos.

