Dani Duke explota contra Yaya por quitarle la ropa a la Liendra en ‘LCDLF’

‘La Casa de los famosos’ sigue siendo el lugar más polémico de la pantalla nacional, en cuanto a entretenimiento. Ya sean las discusiones, las indirectas o incluso las conversaciones que tienen su participantes a espaldas de otros y que son captadas por las cámaras, rápidamente se convierten en tema de discusión en las redes sociales o emisoras.

Esta vez no se debió a un desencuentro, sino a una broma que se salió de control y derivó en una delicada amonestación.

‘Yaya’ le quitó la ropa a ‘La Liendra’, él invocó a ‘El Jefe’

Todo comenzó en medio de ese ambiente de divertimento, cuando Yaya, Dahian Muñoz, perseguía a Mauricio Gómez, más conocido como ‘La Liendra’ para quitarle sus prendas. En principio, parecía divertido, pero pronto el influencer levantó su voz para invocar al Jefe, autoridad del estudio, y mencionar que no estaba de acuerdo con lo que hacía Yaya. Era evidente que deseaba que la broma se detuviera.

Este martes 17 de febrero en la gala emitida al aire por RCN, el Jefe mencionó lo ocurrido y consideró que en esta ocasión, la broma de Yaya había cruzado los límites del respeto, acto seguido tomó la decisión de sancionarla, enviándola directo a Placa de nominados y dejándola, en inminente riesgo de eliminación. “Yaya, a veces las bromas se pueden pasar de control y el día de hoy pasaste los límites del respeto con La Liendra. He decidido que a partir de este momento estás nominada y en riesgo de eliminación”, dijo El Jefe contundente para dejar claro la causa de su decisión.

Adicionalmente, la autoridad lanzó una fuerte advertencia para el resto de participantes. “Famosos, recuerden que esto no puede volver a ocurrir”.

Después de lo acontecido tanto Marcelo Cezán como Carla Giraldo, presentadores del formato, quisieron saber si en algún momento, Mauricio Gómez se sintió vulnerado con la conducta de Dahian Lorena, que es su nombre de pila de Yaya.

La Liendra aseguró que no. “No, yo me sentí totalmente en el juego, no me sentí ni acosado, ni me sentí tampoco de pronto invadido o algo, es totalmente juego. Si de pronto se llegó a ver mal o algo es dentro de la recocha que tenemos, pero no me sentí incomodo en ningún momento ni tampoco intimidado”

Dani Duke reacciona a hechos ocurridos con su novio, ‘La liendra’

Antes esta situación, Dani Duke, la novia de La Liendra y quien estuvo en ‘La casa de los famosos’ este viernes 14 de febrero no dudó en hacer un video, que puedes ver al final de esta nota, con señalamientos claros. Duke no solo puso en duda la autoridad del jefe sino que mostró su molestia por la situación.

“Yo no sé, pero este año los participantes no están respetando al ‘Jefe’, y él no se está haciendo respetar para nada, se lo están pasando por la ‘galleta’ y no tiene autoridad en nada. Te quiero ‘Jefe’ con todas las fuerzas de mi corazón, pero al César lo del César, no te están respetando. No les está importando nada lo que dices, están haciendo lo que se les da la gana en esa casa”, dijo la novia de Gómez.

Algunos cibernautas han reaccionado con molestia por lo ocurrido y consideran que esta situación es similar a la que el año pasado protagonizó Isabella Santiago, conducta que le costó su permanencia en la casa. Varios ciudadanos digitales han comentado las distintas cuentas que muestran material del reality exigiendo que Yaya no sea eliminada, sino expulsada. La situación por supuesto, se convirtió en tendencia.

