La Voz de ‘Gol Caracol’: Edad, estado civil, hijos, estudios y más de Carlos A. Morales

Aunque su nombre de pila es Carlos Alberto Morales Vallejo, es reconocido como ‘La voz del Gol’. Vinculado hace casi 20 años a ‘Noticias Caracol’ donde presenta las novedades deportivas y hace casi siete narra los partidos de ‘Gol Caracol’, este tolimense se ha posicionado con un estilo único, que incluye dentro de sus relatos detallados, frases memorables y la pasión por el fútbol que sin duda, contagia.

Nació el 26 de diciembre de 1976 en la capital musical de Colombia. El primer Mundial que recuerda haber vivido fue el del 86, celebrado en México. “Tenía 10 años, hay chispazos que uno recuerda, llenar el álbum, cambiar las monitas, veía a Maradona en ese esplendor, ahí me fui apasionando con el tema...”, dijo a Vea.

Fue justamente en Ibagué donde vio sus primeros partidos en el estadio a donde iba en plan familiar. A finales del siglo pasado hizo sus pinitos en la radio. Estuvo en Radio Super y Ecos del Combeima, la estación local del Tolima. Sus inicios periodísticos, los combinó con tareas ajenas como las ventas, el perifoneo e incluso la atención de mesas.

Su voz lo llevó a Caracol Radio a comienzos del siglo. Estuvo en espacios como ‘El carrusel deportivo’ y ‘El pulso del Fútbol’.

Luego fue contratado por el canal Caracol, allí llegó en el 2007. También hace parte de los periodistas de la emisora Blu Radio y de Ditu, la plataforma digital de Caracol Televisión.

Los herederos de ‘La Voz del Gol’

EL dueño de ‘La Voz del Gol’ es separado desde hace 12 años y tiene tres hijos: Willington, Valentina y Manuela.

A su terruño no va tanto como quisiera. Allí tiene familia: “Dos de mis tres hijos están viviendo en Ibagué…. Voy, disfruto en las vacaciones los planes familiares, el asado, la lechona, los tamales… para ir teniendo esos recuerdos", que es su caso son el combustible para seguir.

En Bogotá vive con su hijo mayor, quien estudia Derecho. Aspira algún día ir con él a un cubrimiento internacional de fútbol. Mientras tanto disfrutan de planes como ver películas y cocinar. “Somos buenos amigos, tenemos una relación muy buena, él es mi mano derecha”, dice a Vea.

Morales quien cumplirá 50 años en diciembre próximo, también es Abogado y planea seguirse preparando: “hacer una especialización en derecho deportivo para seguir vinculado a esta área”.

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Su equipo del alma sigue siendo el Deportes Tolima anhela narrar el partido que le de la Copa Libertadores de América, algo que sabe no es fácil.

Cuando fue campeón nacional por primera vez en el 2003 recuerda haber sido el único narrador nacido en Ibagué que relató cómo el vino tinto y oro alcanzó la codiciada estrella.

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