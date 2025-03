Hubo trampa en ‘La Casa De Los Famosos’. Toman acciones y cambia el juego

Después de la salida de ‘La Abuela’, Sebastián Arias Esparza y Yana Karpova, los dos primeros eliminados por votación del público, y la tercera, por un ‘asunto delicado’ que debía atender, ‘La Casa de los famosos’ vivió un día lleno de reflexión y preguntas donde el tema de la baja votación que obtuvo La Liendra, fue uno de los más conversados.

Mauricio Gómez, nombre de pila del influencer, quedó bastante preocupado al ver que el público no lo respaldó como pensaba y por poco, sale eliminado, pues Melissa Gate y Karina García lo sobrepasaron en votación. La Liendra decidió entonces jugar de manera más tranquila y procurar, lo que se denomina, un perfil bajo, ya que no desea que el público votante tenga nada que reprocharle. En términos generales, busca que su popularidad vuelva a ser alta.

Estos fueron los famosos sancionados en LCDLF

En el episodio del lunes 17 de marzo además de evidenciar este conflicto de La Liendra, como es habitual a comienzos de semana, se vivió una prueba por el liderazgo y se realizó en grupo. En la justa que incluía un anunciante de jabón y donde se les advirtió a los famosos que no podían oler el producto como tal, pero si la ropa que había sido lavada, algunos hicieron caso omiso y en la primera oportunidad que tuvieron, quisieron oler la bolsa de jabón y lo hicieron, quedando registrados en cámara.

De inmediato. el Jefe reaccionó y castigó la trampa de algunos. “Una de las reglas de este juego, como lo preguntó Lady, es que no podían oler antes el producto. Sin embargo, varios de lo que aún no había jugado bajaron rápida y directamente a oler el producto, lo cual considero una falta grave y por este motivo he decidido que Peluche, Norma, Karina, Yina y Liendra, no van a poder ni competir por la prueba de líder ni jugar esta ronda. Quedan descalificados”, dijo el ‘Jefe’ de La Casa de los Famosos’.

Fue así como quedaron descalificados de esa prueba cinco famosos: Yina Calderón, La Liendra, Karina García, Mateo Varela y Norma Nivia no pudieron luchar por ser el líder de la semana.

En la final, en la que se enfrentaron Camilo Trujillo y Emiro, ganó este último, quien se convirtió en el líder de la semana. Eligió a La Toxicosteña para dormir con él.

Cambios en ‘La Casa de los famosos’

Los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán anunciaron una semana de bastante actividad. Se emitirá por primera vez en la temporada, el tradicional cine, que no es otra cosa que poner en evidencia a los participantes cuando hablan o se refieren a otros, a sus espaldas. En el cine los famosos ven qué ocurre cuando sus compañeros son grabados en situaciones o conversaciones más privadas.

Generalmente, esta actividad deja concursantes molestos o genera distanciamientos pues se suele calificar de ‘falso’, ‘hipócrita’ o conveniente a quienes quedan ene videncia.

Sin embargo, el cambio más drástico de las reglas del juego para esta semana, es que el público no votará para nominar a la placa a ningún famoso. Será solo La casa quien nomine, no obstante los televidentes si podrán salvar, así lo explicó Cezán.

