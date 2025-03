Giovanny Ayala, Legarda, El Negro y otros amores de Yina Calderon, de ‘LCDLF’

Yina Calderón participó hace 13 años en ‘Protagonistas de novela’. Su paso por el reality fue bastante polémico y fue expulsada por un incidente en el que lanzó un cuchillo a un participante. Posteriormente ella aseguró que se trató de algo accidental y no tenía ninguna intención de herir a su compañero.

Su paso por el reality le dio bastante popularidad y desde entonces, ha estado en el radar de televidentes y cibernautas. Con el tiempo, consolidó su carrera como dj y empresaria de fajas.

A lo largo de estos años se le ha relacionado con varios hombres, sentimentalmente hablando. Recientemente habló con algunos de sus compañeros en ‘La Casa de los famosos ' sobre Andrés uno de sus amores más recientes.

Yina Calderón contó por qué se acabó su noviazgo con Andrés

Yina antes de ingresar al polémico reality a comienzos de este año, había confirmado que desde mediados del 2022 sostenía una relación estable con un joven llamado Andrés quien estaba alejado de las redes sociales y no le gustaba la exposición, asunto que para ella estaba bien.

Sin embargo, un año y medio después sorprendió contando que la relación había terminado y cada uno había tomado caminos distintos. Sobre el rompimiento Calderón se sinceró recientemente con su amiga Karina y La Jesuu, cuando esta última aún estaba en ‘LCDLF’

“El tipo era muy bien, pero una vez me dijo una amiga: ‘Vamos y tomamos con este pelado (Jawy Méndez) de Acapulco que llegó a Colombia’ y yo dije que sí, porque yo a todo lo que sea de tomar que vamos. Entonces llegamos a tomar. Andrés me dijo: ‘Amor, yo salgo del comercio, porque él trabajaba en el comercio vendiendo zapatillas, como a las 7 de la noche, yo te llamo y te caigo’”, empezó relatando la empresaria Yina.

La intención era que su novio la alcanzara en el lugar de la reunión, donde estaría. Entonces llegaron a tomar el exparticipante de ‘Acapulco Shore’ y exnovio de la DJ Manelik, junto a otras mujeres, pero el joven Andrés nunca llegó ya que Yina se pasó de tragos y nunca respondió las decenas de llamadas que su novio le hizo.

“Yo me puse a tomar y esos manes toman mucho, los mexicanos toman que da miedo. Tomamos aguardiente, como 10 botellas y esos manes en sano juicio y yo estaba muy borracha. Y no hablemos mierda, les juro que ese Jawy en ningún momento me miró, toda la noche se lo pasó hablando de esa vieja (su novia en ese entones) y yo estaba echando risa y de todo, pero cuando me di cuenta yo estaba muy borracha, entonces a mí se me olvidó ese celular”, dijo Yina.

Esa noche regresó a casa muy tomada y solo al día siguiente dimensionó lo ocurrido. “Al otro día me paré asustada: ‘Dios mío, mi novio, mi marido. ¿Dónde está Andrés’. Nosotros ya llevábamos como 2 años y medio viviendo juntos. Yo me paré y me fui de una vez a llamarlo, ¿qué Andrés? Ya no estaba la ropa, no estaban los zapatos, no había absolutamente nada, el tipo se fue de la casa, el tipo se fue con todo y me dejó”, confesó Yina hace y varias semanas en el reality.

Calderón supo que la relación se había acabado porque él no le volvió a contestar y “a los 4 días subió unas fotos a Instagram, así bien bello haciendo deporte y ya”, mencionó.

Otros amores de Yina Calderón, de ‘La Casa de los famosos’

Unos 12 años atrás, según Yina habría tenido un romance con el humorista Piter Albeiro, cuyo nombre de pila es Alejandro Leiva. La empresaria contó en La Kalle que se conocieron en Twiter, hoy X, y que él habría sido su gran amor.

“Piter Albeiro fue mi gran amor cuando yo salí con él. Él no sabía que yo era de ‘Protagonistas’ y yo no sabía que él tenía esposa, lo juro por Dios, yo no sabía”, dijo calderón. Al romper ella vivió una difícil etapa.

“Me pegué una enamorada ni la h... Ya no iba a tomar más, eso fue hace por ahí unos 10 años, yo era otra persona”, dijo la empresaria que luego añadió: “Esa tusa me hizo tomar trago como ocho días, fue la tusa de tu vida, casi me muero”.

Otro de los romances que habría tenido la influencer fue un joven llamado Andrés Arévalo Ome, con quien salió en el 2020. El Negro, cuyo nombre de pila se desconoce, también habría tenido una relación por dos años con la ex protagonista de novela. No se saben detalles de la ruptura.

Algunos cibernautas han comentado que con este se llegó a hablar de matrimonio.

Podrías leer: Yina Calderón salió románticamente con Legarda: “mi mamá me lo sacó a escobazos”

Y un poco antes del 2018, Yina habría salido con el fallecido cantante Fabio Legarda, quien posteriormente estuvo comprometido con Luisa Fernanda W.

Otro de los amores de Yina, habría sido Giovanny Ayala, la misma empresaria lo reveló indicando que fue muy grosero con ella. El cantante llanero desmintió por completo que hubiera salido con la influencer.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento