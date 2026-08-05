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Lamine Yamal celebra en Cartagena y causa sensación: “Está de vacaciones”

El futbolista español Lamine Yamal causó sensación este martes con su visita a Cartagena de Indias, a donde llegó para pasar sus vacaciones después de coronarse como campeón del Mundial de 2026 junto a su selección.

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Por Agencia EFE y Redacción Vea
05 de agosto de 2026
Lamine Yamal celebra en Cartagena: “Está de vacaciones”
Fotografía por: Captura redes sociales

El deportista que recientemente jugó el Mundial de Fútbol pasa unos días de descanso en La Heroica. No es el único que escogió la capital de Bolívar para vacacionar. También se reportó la llegada del mexicano Guillermo ‘Memo’ Ochoa.

“Lamine Yamal, estrella del fútbol mundial, recientemente campeón del mundo con España, y astro del Barcelona, está de vacaciones en Cartagena. Las estrellas del deporte eligen a la cuidad más bella de Latinoamérica. Porque Cartagena siempre, siempre será un buen plan”, afirmó el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, en su cuenta de X.

El futbolista fue visto paseando por las calles del centro histórico de la ciudad caribeña acompañado por su equipo de seguridad, que lo resguardó de un grupo de fanáticos que se acercó al español para tomarse fotografías.

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Lamine Yamal estaría hospedado en Islas del Rosario

Varios seguidores publicaron videos de Lamine Yamal cuando salía de su hotel, vestido con una camiseta blanca y un pantalón corto en tono marrón, y saludó a los visitantes que permanecían a la expectativa de poder ver al joven astro del fútbol.

Así mismo trascendió que la estrella del fútbol está hospedada en uno de los complejos turísticos de Islas del rosario, ubicada en frente de Cartagena.

Desde que España se coronó como campeona del Mundial, el pasado 19 de julio frente a Argentina, los jugadores de la selección se han tomado vacaciones por diferentes destinos turísticos.

El jugador del Barcelona, de 19 años, compartió hace poco imágenes de su descanso junto a su familia y su pareja.

Cartagena es una de las ciudades más visitadas de Colombia y, de hecho, tiene un legado de Europa que se conecta bien con España, con destinos que atraen mucho al viajero español, a través de la cultura, historia y gastronomía.

Memo Ochoa, ex arquero de la Selección México, en La Heroica

Otra de las estrellas del balompié que escogió descansar en Cartagena tras el Mundial de Fútbol fue el recién retirado Memo Ochoa, arquero de la selección mexicana, quien disputó su sexta Copa y que anunció su retiro dos días después de la final del Mundial.

Un grupo de raperos de la ciudad lo reconoció y le envió una saludo. Luego, el mismo deportista usó sus redes para hablar de su experiencia en la ciudad. “Noches de Cartagena, qué divino”, escribió en su Instagram

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