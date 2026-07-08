Las confesiones más personales de Sofía Osío Luna en su nueva etapa como presentadora

La llegada de Sofía Osío Luna a la televisión ha marcado un nuevo capítulo en una carrera que hasta hace poco estaba enfocada en las pasarelas y los concursos de belleza. Luego de integrarse a ‘La vuelta al Mundial en 80 risas’ y convertirse en la nueva presentadora del ‘Desafío’, la barranquillera habló con Vea, de El Espectador sobre los retos que ha enfrentado en esta nueva etapa, la exigencia con la que vive cada proyecto y las personas que la han acompañado en el camino.

Aunque hoy la barranquillera atraviesa uno de los momentos más visibles de su carrera, reconoce que detrás de cada logro hay dudas, decisiones difíciles y una constante necesidad de ponerse a prueba. Esa faceta, poco conocida por el público, fue una de las revelaciones que hizo durante su conversación con este medio, en la que también habló de la meta que llevaba años persiguiendo y que finalmente pudo cumplir.

Las confesiones de Sofía Osío Luna, la nueva cara de Caracol Televisión

De todos los logros que ha alcanzado en su carrera, Osío Luna no duda al señalar cuál ocupa el primer lugar. Aunque hoy incursiona en la televisión y ha consolidado una trayectoria en el modelaje internacional, asegura que convertirse en Señorita Colombia, en 2022, sigue siendo el momento que más ha marcado su vida.

La presentadora recordó que ese título representó un antes y un después en su historia personal y profesional. Incluso, confesó que todavía le resulta difícil hablar del Concurso Nacional de Belleza sin emocionarse, pues fue una experiencia que transformó la forma en que veía su futuro y le abrió las puertas a nuevas oportunidades.

“Para mí, el mayor logro de mi vida ha sido ser Señorita Colombia. Eso marcó un antes y un después en mi vida que no te puedo explicar. Se me arruga el corazón nada más hablar del Concurso Nacional de Belleza; incluso me puedo poner a llorar aquí”, expresó.

Fotografía por: Redes sociales

Esa manera de entender sus logros también explica por qué asegura que nunca se conforma. Sofía Osío Luna reconoce que es una persona muy exigente consigo misma y que siempre está buscando nuevos desafíos, incluso cuando eso implica salir de su zona de confort o enfrentarse a escenarios desconocidos.

“Muchas veces no nos sentimos en nuestro lugar. Siempre quiero dar más y, si estoy quieta, digo: ‘¿Qué tengo que hacer?’. Pero llega un momento en el que uno sale de la zona de confort y piensa: ‘¿Qué estoy haciendo?’. Al final me queda la satisfacción de haberlo intentado y de no quedarme con las ganas”, afirmó.

Esa filosofía también la llevó a aceptar una oportunidad que llevaba tiempo esperando. Aunque en ese momento estaba concentrada en impulsar su carrera como modelo en diferentes países, asegura que la televisión siempre hizo parte de sus metas profesionales y que no dudó en aceptar la propuesta cuando recibió la llamada de Caracol para hacer parte de ‘La vuelta al Mundial en 80 risas’ y ‘El Desafío’.

Los sacrificios detrás del debut de Sofía Osío en televisión

Antes de iniciar esta nueva etapa, la exreina se encontraba desarrollando proyectos de modelaje en Italia y Estados Unidos, mientras preparaba otro compromiso profesional en México. Sin embargo, cuando recibió la invitación para sumarse a ‘La vuelta al Mundial en 80 risas’, decidió regresar a Colombia para asumir el reto de ser conductora de televisión.

Sofía Osío Luna reconoce que el entusiasmo por cumplir ese sueño también estuvo acompañado por la presión debutar junto a figuras de amplia trayectoria en la pantalla chica colombiana, como Carolina Cruz o Andrea Serna. Aun así, asegura que la experiencia le permitió aprender de cada uno de sus compañeros y descubrir una faceta distinta de sí misma frente a las cámaras.

Además, destacó que uno de los aspectos que más disfrutó de ‘La vuelta al Mundial en 80 risas’ fue la posibilidad de mostrarse con naturalidad. Según explicó, el formato se construye más desde la espontaneidad y la interacción entre los presentadores que desde un libreto rígido, una dinámica que también fortaleció la química que logró con el trovador J.P. Martínez durante las grabaciones.

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