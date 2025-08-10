Las lujosas vacaciones de Carolina Soto en el Star Of The Seas: “qué espectáculo”

Durante toda esta semana, Carolina Soto estuvo ausente de Día a Día, el programa matutino de Caracol Televisión, que presenta junto a sus amigos y colegas Carolina Cruz, Catalina Gómez, Iván Lalinde, Carlos Calero y Juan Diego Vanegas.

Generalmente, cada vez que la caleña no está en el programa es porque está de vacaciones. Esta vez no fue la excepción. En su cuenta de Instagram publicó imágenes disfrutando junto a Germán González, su esposo, y sus dos hijos, Valentino y Violeta, en Puerto Rico. Además, contó que fue invitada por Royal Caribbean para conocer el crucero Star Of The Seas.

Carolina Soto en el Star Of The Seas

A través de varios reels, la presentadora compartió con sus seguidores imágenes de cada detalle del barco, considerado como el más grande del mundo.

Hizo un room tour, mostrando cómo es uno de los tantos cuartos del crucero. Los niños durmieron en un camarote. Cada cama contaba con un televisor. En el pasillo que une ese cuarto de los niños con el de Carolina y su esposo, había un tablero para que ellos pudieran dibujar o escribir lo que quisieran.

La parte principal de la habitación tenía una cama doble, un sofá, un tocador, clóset y, lo que más llamó la atención, fue la vista al mar. “Este es mi lugar favorito de este cuarto. Todo es un sueño aquí”, dijo. También mostró la ducha y el baño.

En otro clip, publicó cómo fue un día en el Star Of The Seas. “Desde que amanece hasta que cae el sol, aquí no hay tiempo para aburrirse”, comenzó diciendo. Fueron al parque acuático más grande en Alta Mar. “Es impresionante, tiene seis toboganes para todos los gustos”. Uno tiene 16 metros de caída libre. También hay un área para surfear, espacios para los más pequeños de la casa con juegos de carrusel, diferentes tipos de máquinas, piscinas con vista al mar y muchos más espacios para disfrutar en familia como patinaje en hielo, shows acrobáticos, restaurantes, incluso, hay un lugar especial para quienes necesiten trabajar, conectarse a internet o tener algún tipo de reunión.

Sus amigos y seguidores le han dejado mensajes admirando la experiencia que tuvo en ese crucero: “amo tus viajes porque me inspiran destinos que no tenía en mente”, “qué espectáculo”, “Qué viaje tan hermoso”, “esa es la vida que te mereces”, “tan chévere poder disfrutar de todas esas cosas”, “es un viaje soñado”, “un súper plan”.