Laura G de LCDLF le envió mensaje a Karina García: “no es la ama de Colombia”

El pasado domingo 13 de abril, los participantes de La casa de los famosos se enfrentaron a una nueva gala de eliminación. Laura González, Andrés Altafulla, Lady Tabares, Karina García, Fernando Solórzano y Mateo Valera estaban en placa, pero el público decidió que quien tenía que abandonar la casa era Laura, quien apenas llevaba dos semanas en el reality.

Laura G eliminada de ‘La casa de los famosos’

Desde que llegó, la Comunicadora Social, recordada por su participación en Protagonistas de novela, protagonizó fuertes discusiones con Karina García, con quien, según ella, su prometido le fue infiel. En una oportunidad, las dos participantes por poco se van a los golpes en una discusión. ‘El Jefe’ tuvo que llamarles la atención.

Tras su salida del reality de convivencia de RCN, Laura G habló con Vea sobre su experiencia en la casa. “Me siento feliz. Fue una locura para mí, una locura de emociones, una locura única, muy bonita, la verdad me la gocé, creo que traté de dar lo mejor de mí, lo peor de mí también lo di, di todo, Colombia me conoció en mis momentos buenos, malos, tristes, de todo, me abrí, me desnudé ante Colombia, literalmente”, aseguró.

La también modelo comparó su experiencia en La casa de los famosos con la que vivió en Protagonistas: “los dos meses que yo duré en Protagonistas no son nada a estas casi dos semanas y media que estuve en La casa de los famosos. Ahorita el formato es mucho más fuerte, hay gente que tiene personalidades tan diferentes y tan marcadas que es lo que hace divertida la casa. Son formatos muy, muy distintos y yo diría que La casa de los famosos es bien fuerte emocionalmente”.

Laura también compartió las razones que, desde su perspectiva, influyeron en su eliminación. La presentadora explicó que atravesó una semana emocionalmente difícil debido a una delicada situación familiar:

“¿Qué culpo yo de la salida? Que obviamente fue una semana en que mi ánimo bajó, mi madre estaba en cirugía el jueves, entonces fue una semana en que no pude generar contenido porque no tenía las ganas, no tenía el ánimo, me sentía triste. Fue una semana que estuve muy callada y muy tranquila, porque yo no soy una mujer callada, yo no soy una mujer tranquila. Eso fue lo que para mí ocasionó mi salida...

¿Qué pasó con Laura G y Karina García en ‘La casa de los famosos’?

En el poco tiempo que estuvo, Laura se convirtió en una de las participantes más polémicas de esta temporada. Cada vez que hablaba con Karina, la conversación terminaba con insultos. De hecho, sus mismos compañeros y los televidentes la criticaron por llegar a participar con un problema del pasado y no enfocarse en la competencia.

“Afuera dije: ‘voy a entrar, súper fuerte, nada me va a debilitar, no me van a ver llorar’. Enfrentarte a la situación, cosa que yo no había hecho y por eso asumí también el entrar a La casa de los famosos, y porque tengo el sueño de presentar, dije: ‘son dos motivos que tengo que ir a enfrentar, también mi miedo a ver qué pasa’. Sí ha pasado un año, dos años, pero yo no había enfrentado la situación, yo no había hablado de eso y tener a la persona enfrente es un juego mentalmente y emocionalmente muy duro. Yo estuve tres veces en psicología porque yo sentía que iba a explotar y yo no quería. Yo decía: ‘no sé cómo manejar esta situación’, pensé que sí sabía, pero es algo que a mí se me sale de las manos, abrir la herida me duele, tocarla, hablarla, me duele, pero obviamente sé que es un tema que está expuesto, que yo lo expuse, entonces tenía que asumirlo, enfrentarlo, o seguía en lo mismo o definitivamente lo cortaba, que fue la decisión que tomé y seguía avanzando”, aseguró sobre lo que ocurrió con Karina.

Asimismo, Laura aprovechó para enviarle un mensaje: “Karina le puedo decir que no, que yo no salí porque por petición de ella, pienso que ella no es la ama de Colombia ni nadie lo es. Yo salí porque realmente fue un tema que yo quise callar, ya no quise hablar más, no quise seguir abordando lo mismo. Yo no soy loca, si yo voy a un programa voy con pruebas, sé que estoy mostrando, sé que es verdad, es mi verdad y está la verdad de ella ya Colombia decide a quién creerle”.

Laura G ingresó a ‘La casa de los famosos’ por su mamá

Cuando se le presentó la oportunidad de ingresar a La casa de los famosos, todo ocurrió de manera repentina: fue el canal quien la contactó directamente para hacerle la propuesta. Sin embargo, la decisión final no la tomó ella, sino su madre, ya que Laura sabía que la operarían el 10 de abril. Ante esto, le expresó con claridad: “‘Madre, si tú quieres que yo no ingrese, no ingreso, lo cancelo o si quieres que ingrese tú me dices’ y mi mamá es una mujer que la gente lo escuchó, me dijo ve por tus sueños, porque no solo es mi sueño, también es el sueño de ella. Mi mamá es la mujer más feliz y más dichosa en verme a mí en una pantalla, en mis redes sociales, mi mamá es mi mayor fan. Era un sueño que tenemos las dos, que seguiré luchando, porque si yo estoy bien, ella va a estar muchísimo mejor”.

La modelo recibió críticas por dejar a su mamá a portas de una cirugía. Sin embargo, en esta entrevista, aclaró cómo fue el proceso: “yo antes de encerrarme en La casa de los famosos dejé todo organizado, dejé quien la llevara, quien la trajera, estaba mi hermana, estaba mi papá, le dejé la señora que le cocina, le dejé absolutamente todo y obviamente el canal sabía de la situación porque yo la comenté y mi mamá apenas salió de cirugía, El Jefe me llamó y me dijo, ‘Laura, tu mamá ya salió y está bien’. Si algo grave hubiera pasado, ellos sabían que me debían decir y yo debía irme”, aseguró.

Planes de Laura G tras su salida de ‘La casa de los famosos’

La exparticipante se prepara para cumplir sus sueños en la televisión como presentadora: “yo duré alejada casi 3 años de la televisión debido a mi última relación y mi sueño es volver a entrar, porque la verdad esto es algo que a mí me apasiona, que amo. Soy comunicadora social y quiero volver a la televisión. Para mí es un sueño volver a presentarme en un gran canal, como lo es RCN. Si se me da la oportunidad tocar puertas y abrirme el espacio en lo que yo quiero, hacer lo que amo, no dejar mis sueños atrás y seguir luchando por ellos”.

Finalmente, envió un mensaje a los televidentes y usuarios en redes sociales que la criticaron: “yo les puedo decir que se den la oportunidad de conocer acá participante cuando salga. Nosotros estamos allá en una realidad alterada, en una realidad que para nosotros esa es, no sabemos qué está pasando afuera, no sabemos qué está viendo la gente. En un reality show no conoces a la persona, tú la conoces después de, y después de eso, ahí sí puedan juzgar”.