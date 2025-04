Alerta y Laura González tuvieron fuerte discusión en LCDLF: “yo soy muy leal”

El capítulo del pasado sábado 5 de abril de La casa de los famosos fue tendencia, no solo por el anuncio del intercambio de Melissa Gate, sino también porque Juan Ricardo Lozano, conocido como Alerta, se enfrentó a Laura González.

¿Qué pasó con Alerta y Laura González?

Esta noche se llevará a cabo una nueva gala de eliminación. En placa se encuentran: Lady Tabares, Laura González, Karina García, La Toxi Costeña, Altafulla y Alerta. Uno de ellos tendrá que despedirse de la competencia. Camilo Trujillo logró salvarse.

Previo a ese momento, los concursantes han hablado sobre sus posibilidades de quedarse o irse de la casa. La tensión se ha apoderado de la casa, por lo que, algunos de ellos, han mostrado sus diferencias e inconformidades.

Alerta y Laura González se enfrentaron por un comentario sobre Karina García. El pasado miércoles en la nominación, la modelo habría insinuado que, supuestamente, el humorista tendría algún interés romántico en su compañera.

Eso generó molestia en el ‘Cuentahuesos’, quien le contestó: “Tú no puedes decir que estoy enamorado de alguien para afectarme mi relación ... y aquí hay una vaina que se llama lealtad y yo soy muy leal a mis amigos y no tienes cómo demostrar lo que dijiste”, dijo.

Enseguida, agregó: “¿El día de mañana me puedo meter con tu familia? Te pido que no te metas con mi familia".

La modelo le contestó: “si lo quieres hacer, hazlo, yo soy acción, reacción. Yo te pido que no te metas en mis problemas que no tienen que ver contigo”.

Alerta defendió a Karina García

El humorista insistió en defender a Karina, su compañera del ‘Cuarto Fuego’. “Si es mi amiga la que tocan, yo la defiendo, y si es una afectación al grupo, también defiendo que el grupo no se vea afectado por un problema que tú trajiste. Demuéstrale a Colombia que yo estoy enamorado de Karina”, agregó.

Laura insistió en señalar a Alerta: “¿Qué más pruebas quieres? Te estás poniendo en contra de mí por ella, en un problema que no tiene nada que ver contigo”.

“La amistad es una cosa diferente. Yo por un amigo me hago mat&%. Tienes que justificar lo que dijiste... No tienes cómo demostrar lo que dijiste y no me preocupa que no lo puedas demostrar, porque simplemente Melissa te lo dijo”, le dijo Alerta evidentemente molesto.

Por su parte, González le refutó: “demuéstrale al país tú, que a ti es que le importa, a mí no me importa, no me importa vos cómo estés quedando, a mí me importa cómo estoy quedando yo, el afectado sos vos, no yo. Yo no tengo obligación de demostrarle a nadie nada, así como te metiste en un problema de faldas donde no tenías nada que ver”.

La discusión terminó con fuertes palabras: “¿eso qué tiene que ver con la relación que tengo con mi esposa? Eres una bruta”, dijo el humorista, a lo que ella respondió: “Sigue irrespetando”.

Al final, Juan Ricardo, como es su nombre de pila, afirmó: “eres una bruta que no entiende”.

“Mira, no te falto al respeto porque tienes la edad de mi mamá”, le contestó Laura.