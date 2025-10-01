Lee Joo-Ahn de “Bon Appétit, majestad”: edad, novia y otros k- dramas del actor

La serie coreana Bon Appétit, majestad se ha convertido en uno de los productos más visualizados dentro de la oferta de Netflix. La serie, que consta de 12 episodios, muestra una trama que incluye amor, suspenso, traición y hechos inesperados alrededor de dos épocas, fue originalmente emitida en tvN.

Se trata de un relato adaptado del texto Surviving as Yeonsangun’s Chef de Park Guk-jae que cuenta la historia de una joven chef que debe demostrar su talento y habilidad en la corte real.

¿Quién Lee Joo-Ahn?

Dentro de su elenco, las redes sociales han destacado al actor Lee Joo-Ahn, quien personifica al espía encubierto más fiel al rey tirano. Algunos pensaban que se trataba de un novel talento, pero en realidad, se trata de un intérprete experimentado, que además es modelo.

Lee Joo-Ahn es actor y modelo profesional, nació en Corea del Sur el 24 de enero de 1996, lo cual quiere decir que en enero próximo cumplirá 30 años.

Con 1,84 de estatura, Lee Joo-Ahn ha cautivado las pasarelas de su país, así como encabezado campañas comerciales. Con respecto a su carrera artística, es ya una figura conocido en los famosos k-dramas. Dentro de las producciones que lo han tenido en sus elencos se cuentan ‘Sky Castle’, ‘Snowdrop’, ‘True Beauty’, ‘Youth of May’ y ‘Save Me 2’.

Para quienes desean saber datos más personales del joven talento se sabe que antes de ‘Bon Appetit, su majestad’, hizo ‘KBS2’. En el 2021 participó en ‘Chief of Staff’, ‘Youth Beaty’ y ‘Love Song for Illusion’.

Fuera de cámaras Lee Joo-Ahn es un acuariano, con buen sentido del humor, muy distinto al rol que lo ha hecho famoso en la serie. Se perfila como la próxima estrella de los denominados K-dramas.

Sobre su vida privada no es hay mayor información. Al parecer, por ahora no tiene novia y está soltero. De momento se sabe que se prepara para asumir su siguiente rol junto a Lee Joo Bin en nuevo k-drama. Se sabe que se llamará “Spring Fever”, la nueva comedia romántica de tvN basada en una novela web, que cuenta cómo una profesora de secundaria decide mudarse a un pequeño pueblo y allí llega un hombre rudo y aparentemente frío que resulta ser el sanador emocional que ella necesita.

