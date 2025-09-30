Murió Paola Caldera, influencer latina en Estados Unidos: tenía dos hijos pequeños

Paola Caldera era una influencer venezolana de 30 años que estaba radicada en Estados Unidos, a donde había llegado hace unos años luego de solicitar asilo político por la situación de su país.

La generadora de contenido se había hecho muy popular, ya que en sus redes comentaba la realidad de muchos inmigrantes. Ella era odontóloga, pero se ganaba la vida limpiando apartamentos porque esto le generaba más dinero. A finales del 2024, Paola sorprendió a sus seguidores cuando anunció que había sido diagnosticada con cáncer. Todo había comenzado con un dolor de cabeza severo y permanentes.

En octubre Paola Caldera confesó: “Después de pasar varios días con un dolor de cabeza que iba y venía (pensando que era a causa de mi período) muy insoportable, fui al médico y me diagnosticó leucemia”, dijo en su publicación.“En ese momento pensé que la vida se me iba de un momento a otro, no sabía qué iba a pasar, entonces te das cuenta de lo frágil que puede ser la vida, de lo duro que puede ser que nos cambie de sopetón, yo sólo pensaba que tenía que soportar todo para poder vivir”, puntualizó la venezolana que asumió la lucha con fe.“¡Aquí estamos, enfrentando los retos de Dios, estamos bien y seguiremos así!”, indicó, “no dejen de orar por mí”.

Familiares anuncian que funeral de Paola Caldera será emitido en TikTok

Sin embargo, nueve meses después del fuerte anuncio la familia de Paola informó que ella falleció.

“Hoy despedimos a un ser que iluminó nuestras vidas con su fuerza, su amor y su sonrisa, incluso en los momentos más difíciles”, indicó su parentela. En su mensaje, indicaron que “la leucemia linfoide” finalmente “apagó su presencia física” pero también mencionando que ese duro mal “jamás” borrará “la huella” que ella dejó en sus corazones. “Nos queda su ejemplo de valentía, su bondad infinita y los recuerdos que siempre nos acompañan. Descansa en paz, Paola Caldera, tu luz seguirá brillando en cada uno de nosotros. Te amamos, reina”, comunicaron.

Una de las últimas publicaciones de Paola en sus redes sociales fue en la celebración del cumpleaños. Paola tenía dos hijos, Eduardo Juan y Alessandro, de 8 y 3 años respectivamente.Sobre el funeral de Caldera, se sabe que será entre el 2 y el 3 de octubre. La ceremonia se transmitirá en vivo por TikTok.

