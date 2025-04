Liss Pereira tuvo su despedida de soltera en el extranjero. Así fue la celebración

Liss Pereira y Ricardo Quevedo son comediantes exitosos en Colombia, pero también conforman una pareja estable. Se conocieron en el 2010, aunque no hubo flechazo inmediato, sino una amistad inicial, que les permitió compartir tarima y ser colegas y amigos por un buen tiempo.

Solo hasta el 2016 el bogotano y la nortesantandereana comenzarían un vínculo sentimental que está a punto de llegar a la primera década. Liss y Ricardo son además, padres de un niño a quien llamaron Ignacio.

Hace ya un buen tiempo, casi tres años que se comprometieron en matrimnio y de ello han hablado en algunas entrevistas. “Nos fuimos de vacaciones, hace mucho tiempo que no viajábamos. Yo llevé el anillo y le dije en una cueva toda bonita que si se quería casar conmigo. Además, le dije cosas muy bonitas de los dos y la abracé”, contó Ricardo Quevedo en una entrevista con Buen día, Colombia.

Liss y su prometido Ricardo Quevedo junto a su pequeño Ignacio. Fotografía por: Instagram

Por su parte, Liss Pereira a través de su cuenta de Instagram expresó: “yo que hablo hasta por los codos me quedo sin palabras, sutilmente le grito que SÍ, lo miro, lo abrazo y casi le fracturo el cuello a este hombre que me ha hecho tragar todas mis palabras, todos mis ‘no voy a tener hijos’, todos mis ‘yo no creo que podamos’… De mis papás aprendí que el matrimonio no es el día de la boda sino todos los días que siguen”, escribió la comediante en una publicación donde confirmó que la relación de ellos es sólida.

Ahora es la misma Pereira quien muestra que celebró la tradicional despedida de soltera junto a varias de sus amigas y se prepara para caminar hacia el altar.

Liss, que estuvo de gira por la costa este de Estados Unidos ofreciendo su show hizo un alto para disfrutar junto a su grupo de un paseo por Orlando y Miami. Fueron cinco amigas que disfrutaron de la gastronomía y parques como Universal, según lo muestran las imágenes que Liss subió a sus redes sociales.

Liss Pereira disfrutó del parque Universal en Orlando

“Fue un día increíble, una experiencia de una vez en la vida es increíble el amor que uno puede recibir cuando se deja querer, las amo amigas, las admiro a cada una en su paquete maravilloso de cualidades y particularidades, aprendo de ustedes y aunque sigo soñando con instalarme el pelo, el abdomen, las pestañas de cada una de ustedes, lo que más admiro es su amplia capacidad de amar y cuida , su constancia en nutrir este vínculo de amistad que lleva años y que sin esa actitud tan suya que me contagian cada vez que compartimos , no habría sobrevivido”, comenzó escribiendo la también ex participante de MasterChef celebrity en su Instagram donde reveló cómo fue la mencionada despedida.

“Las amo, desde siempre, las valoro, las celebro y les agradezco mucho todo el amor que me han dado hasta en mis peores momentos. HEMOS SIDO MUY FELICES y ya quiero que sigamos celebrando la vida juntas, en todos sus momentos. LAS AMO!”, complementó Liss junto a material, que incluyó fotografías y videos de los instantes que muestran que en efecto, se divirtieron bastante en su paso por la Florida.

“Una despedida, muchos recuerdos y una sola certeza: fuimos tan felices a tu lado. Reímos, bailamos, brindamos y celebramos esta etapa contigo como solo nosotras sabemos hacerlo amiga. Siempre vas a contar con nosotras para disfrutar la vida, acompañarte en lo bueno, en lo intenso, y en todo lo que venga. Te amamos @lisspereira. Contando los días para celebrar contigo tu día soñado”, le escribió su amiga Diana Vega, quien estuvo en la celebración.

De momento, aún no se ha establecido cuándo será la boda de Liss y Ricardo, pero eso no ha sido impedimento para que algunos de sus amigos y seguidores dejen sus mensajes deseándoles lo mejor en su boda.

