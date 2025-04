Liss Pereira y Ricardo Quevedo se casaron. Primeras imágenes de la boda

En el 2021, Liss Pereira y Ricardo Quevedo se comprometieron después de cinco años de relación. En una entrevista con Buen Día Colombia, Cejas Pobladas, como es conocido el comediante, reveló cómo fue el momento cuando le pidió que se casara con él. “Nos fuimos de vacaciones, hace mucho tiempo que no viajábamos. Yo llevé el anillo y le dije en una cueva toda bonita que si se quería casar conmigo. Además, le dije cosas muy bonitas de los dos y la abracé”.

Por su parte, Liss, en sus redes sociales, contó: “yo que hablo hasta por los codos me quedo sin palabras, sutilmente le grito que sí, lo miro, lo abrazo y casi le fracturo el cuello a este hombre que me ha hecho tragar todas mis palabras, todos mis ‘no voy a tener hijos’, todos mis ‘yo no creo que podamos’… De mis papás aprendí que el matrimonio no es el día de la boda sino todos los días que siguen”.

Ricardo Quevedo y Liss Pereira Fotografía por: Leonardo Sánchez

Así fue la boda de Liss Pereira y Ricardo Quevedo

Tras cuatro años comprometidos, la pareja celebró su boda en una ceremonia íntima y llena de emoción, rodeados de sus seres queridos y amigos más cercanos, en El Retiro San Juan, un recinto campestre ubicado en Bogotá.

Liss Pereira deslumbró con un elegante vestido de novia blanco, de corte clásico, adornado con delicados detalles de encaje y una falda amplia que le daba un toque romántico y sofisticado. Lució un peinado recogido y un maquillaje natural.

Por su parte, Ricardo Quevedo eligió un traje formal en un tono vinotinto, que combinó con una camisa blanca y una corbata a juego, mostrando así su estilo sobrio y elegante. Ambos brillaron de felicidad y complicidad, compartiendo miradas y sonrisas a lo largo de toda la celebración.

La ceremonia tuvo lugar en un entorno natural, decorado con flores y luces cálidas. Los invitados, entre ellos sus amigos comediantes, como Tato Cepeda, Santiago Rendón, Iván Marín, Tato Ramírez y Tavo Bernate, así como Diego Sáenz, Antonio Sanint, Alejandro Riaño y Andrés López, disfrutaron de una recepción animada, con música en vivo y momentos llenos de humor.

Vea conoció que los votos de la pareja fueron muy creativos. En cuanto a la música, hubo canciones de The Beatles, Fito Páez, también pusieron el tema Married life, de Up, la película. “Fue muy una ceremonia muy linda, muy bonita, muy sentido y amoroso todo”, le contó a Vea uno de los amigos cercanos a la pareja, quien estuvo presente.

En cuanto a la fiesta, conocimos que hubo “pelea de baile” de los hombres contra las mujeres. Los integrantes de Los de La culpa divirtieron a los demás invitados con algunas ocurrencias graciosas. Además, hubo una actividad llamada Kiss Cam, que consiste en que la cámara enfocaba a las parejas que estaban en las mesas, con la expectativa de que se besaran o se expresaran afecto frente a todos.

Menú del matrimonio de Liss Pereira y Ricardo Quevedo

Diana Vega, la weeding planer de los comediantes, publicó un video mostrando algunos detalles de la celebración. En esas imágenes se observa el menú de la noche. La entrada fue pera cremosa con sherbet. Por su parte, el plato fuerte fue: lomo de res en salsa de 4 pimientas, roular italiano, papa soule y ensalada parisina.

Nelson Polanía ‘Polilla’, escribió en un comentario: “todo en general y cada detalle tan bien puestecito”. Los internautas, seguidores de la pareja, los felicitaron: “muy linda pareja, se merecen lo mejor y más. Dios los bendiga”, “demasiado hermosos”, “felicidades”.