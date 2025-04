Peluche enfureció con Norma. La celó con cantante de Pasabordo: “a mí me respetas”

El reciente capítulo de La casa de los famosos dejó varias reacciones en los participantes, televidentes y usuarios en redes sociales. Como es costumbre, todos los sábados la producción les realiza una fiesta a los famosos para que se diviertan y pasen un rato ameno antes de la gala de eliminación. Cada fin de semana llevan a artistas diferentes. En esta oportunidad, estuvo Martha Isabel Bolaños, exparticipante del realtiy, quien ahora se desempeña como DJ de salsa. De igual manera, la agrupación Pasabordo deleitó a los concursantes con sus canciones.

¿Qué pasó con Peluche y Norma Nivia?

En medio de la presentación de los intérpretes de Quisiera, Juan Gabriel Rodríguez, conocido como ‘Gabo’, interactuó con algunas de las famosas, entre ellas, Norma Nivia. Sin embargo, a Peluche no le gustó la actitud de la actriz, quien, según él, tuvo miradas coquetas con el cantante.

Al finalizar la fiesta, el modelo le hizo el reclamo a su compañera sentimental: “tú te mirabas con él y yo estaba al lado y me sentí como una hue&%. Yo sé muy bien lo que me gusta y lo que no y eso es lo que no me gusta. Solamente eso tumba todo lo bonito que he construido contigo. Puede ser lo que sea, celos, pero yo vi que te mirabas con él, yo estaba al lado tuyo y no eran miradas normales, él te estaba coqueteando, tú sabes que te estaba coqueteando, y yo como una hue&% al lado tuyo, a mí me respetas, eso se sintió bastante feo, si yo me voy, todo bien, pero a mí no me gusta que me hagan sentir como me hiciste sentir a mí”, le dijo evidentemente disgustado.

Por su parte, la actriz se quedó callada escuchando atenta lo que le decía Mateo: “me importa un carajo lo que pueda pensar la gente de mí, sí me sentí muy incómodo, a mí no me parece normal. Yo sé lo que vi, sé lo que sentí y no se sintió nada chévere, dejemos esa cosa así, se siente bastante estúpido estar de la mano con alguien mientras se está mirando con alguien. Él puede hacer lo que quiera, pero tú seguiste con la miradera. Yo como un pendejo detrás", agregó.

Luego, el modelo le pidió a la actriz de Un bandido honrado que no le dirigiera más la palabra. La noche terminó en que cada uno durmió en camas separadas, debido a la molestia de Peluche.

Peluche se desahoga con sus compañeros

Fue tal la molestia de Mateo, que dialogó con algunos de sus compañeros, entre ellos, Camilo, a quien le expresó su incomodidad con lo que había ocurrido:

“Yo me sentí mal y no me voy a quedar como un bobo, callado sin expresarlo. Yo no soy capaz de mentir, si yo estoy sintiendo algo yo lo tengo que decir porque o si no yo exploto. No me sentí cómodo, por eso le dije a ella: ‘no me hables más que no quiero que me hables’. Yo no me quiero sentir inseguro como pareja estando ahí al lado y que el man le coquetee a mi mujer. Es que mi mujer también le coqueteó a él mirándolo, respondiéndole las miradas, uno sabe.

Yo sentí como: ‘¿los dejo solos?’ El artista nada que ver, todo bien con él, no me importa él, a mí me importa es ella, a mí ya eso me desinfló. No sé, pero no me gustó nada”, agregó.