Lorena Meritano se refirió su expareja Ernesto Calzadilla: “ojalá él me perdone”

Lorena Meritano y Ernesto Calzadilla protagonizaron una de las relaciones más comentadas del mundo de la farándula en Colombia. Se conocieron en el 2013 y su romance fue muy visible, especialmente cuando Lorena recibió el diagnóstico de cáncer de mama en 2014. Durante ese difícil periodo, Calzadilla, quien es recordado por presentar Yo me llamo, estuvo a su lado, apoyándola en tratamientos y cirugías, incluyendo momentos cruciales como su mastectomía preventiva y otras intervenciones quirúrgicas.

En 2016, Lorena compartió un video muy emotivo anunciando su ruptura. Allí contó que Calzadilla le terminó justo unas horas antes de un viaje a Argentina en el que ella se sometería a una cirugía, justo en un momento en el que se sentía especialmente vulnerable.

Los seguidores comenzaron a criticar al también actor por, supuestamente, haber “abandonado” a su pareja cuando más lo necesitaba. Sin embargo, más adelante, Lorena reconoció que actuó impulsivamente, movida por el dolor, y lamentó haber expuesto su proceso íntimo en las redes sociales.

¿Qué dijo Lorena Meritano de Ernesto Calzadilla?

Este fin de semana, la actriz, quien interpretó a Dínora Rosales en Pasión de Gavilanes, concedió una entrevista para La Red, donde habló de varios detalles de su vida, entre ellos, su polémica ruptura con Calzadilla.

“Él me acompañó y me cuidó muchísimo, se lo agradezco hasta el día de hoy. Yo luego hice un video y me victimicé, pero también me hice responsable y dije que estuvo mal, no lo volvería a hacer”, dijo.

De igual manera, reveló si hay algún resentimiento en su corazón, pese a que han pasado casi diez años desde que le pusieron punto final a su historia de amor. “Yo no tengo nada que perdonarle a Ernesto, solo cosas que agradecerle, ojalá él me perdone algún día si le hice daño de alguna manera porque él es un ser humano increíble, es una muy buena persona, su familia es maravillosa”.

La argentina de 54 años aprovechó el espacio para elogiar el trabajo que hizo su excompañero sentimental durante su enfermedad: “si me lo encuentro, lo abrazaré como a alguien bonito. Fue tan buena persona, se aguantó a mi mamá, la sostuvo con mi enfermedad, a mí me cocinó, me cuidó, hizo lo que pudo y hasta donde pudo. El perdón es hacia mí misma si cometí algún error y con él, ni hablar, agradecida”.

Lorena Meritano quiso tener hijos

Uno de los sueños de la actriz era ser mamá, sin embargo, las cosas no se dieron y fue un capítulo de su vida que tuvo que cerrar: “cuando me casé, que firmé papeles con Pablo, un chico de mi pueblo estudiante, nos embarazamos y perdimos el bebé, fue muy triste. Luego con Ernesto intentamos ser papás de manera invitro y me dio cáncer. Eso ya quedó no en esta vida, quedó como un capítulo que se cerró bonito porque sí me siento una mujer completa, sin ovarios, sin trompas, con mis senitos postizos”.