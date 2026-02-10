Luis Alfonso le pidió matrimonio a su esposa por tercera vez: así fue la tierna propuesta

Luis Alfonso, el cantante de música popular, conocido por sus seguidores como ‘El Señorazo’, se ha ganado un lugar especial en el corazón de muchos, no solo por las letras de sus canciones, sino también por su forma de ser. Pero más allá de su éxito en el escenario, el artista también tiene una historia personal que ha capturado la atención del público. Su esposa, Luisa Fernanda, ha sido una compañera incondicional y esencial en su vida personal y profesional. Juntos han navegado no solo el crecimiento de la carrera de Luis, sino también los desafíos y aprendizajes que trae la vida en pareja.

Propuesta de matrimonio de Luis Alfonso a su esposa

El amor siempre encuentra la manera de renovarse, y Luis Alfonso lo demostró una vez más. Después de seis años de matrimonio, el cantante sorprendió a su esposa, Luisa Fernanda, con una nueva y emotiva propuesta de matrimonio que dejó a sus seguidores con el corazón derretido.

Esta tercera pedida de mano fue un gesto lleno de romanticismo y significado. El artista decidió revivir uno de los momentos más importantes de su historia de amor, recordándole a su compañera que, a pesar del tiempo que ha pasado, su elección sigue siendo la misma. La propuesta, aunque sencilla, estaba cargada de simbolismo y estuvo acompañada de palabras sinceras y gestos de complicidad.

“Hoy nos volvemos a decir sí”, escribió el artista junto al video donde Luis Alfonso le hizo una canción inédita a su esposa: “Hice una canción pensando en nuestro amor, porque sin tu amor yo no puedo vivir. Ayer me preguntaron qué siento cuando te veo, yo les respondí al instante que ni yo mismo lo creo... Algo tóxico, masivo. Sin ti no me siento vivo. Mi amor tóxico, curativo”.

Las reacciones de sus fanáticos y seguidores en redes no se hicieron esperar. “Pido al cielo ”Que a todas las mujeres se les conceda un Señorazo como Luis Alfonso”, “de las parejas más lindas”, “que viva el amor bonito y el hombre detallista con su esposa”, “esos ojitos como la mira”, “me encanta lo lindos que son a su manera”, “me derrito de amor con ustedes dos, que viva el amor y que sea hasta viejitos”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas en redes.