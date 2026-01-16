Luis Alfonso empleará a quienes se quedaron sin trabajo tras la muerte de Yeison Jiménez

En medio del homenaje que le rindieron los jimenistas y los colegas de la música popular colombiana al fallecido cantante Yeison Jiménez, algunos se pronunciaron con anécdotas que vivieron con el artista, que murió el pasado sábado en la tarde cuando la avioneta de su propiedad, en la que viajaba con cinco de sus colaboradores, se precipitó y se estrelló contra un campo de la vereda Ramito, en cercanías del aeropuerto de Paipa.

El cantante venía de presentarse en un show en Málaga, Santander y se dirigía a Antioquia, donde dará un concierto, ese mismo sábado 10.

Volviendo al homenaje, realizado en el Movistar Arena, de Bogotá, allí el cantante Luis Alfonso, quien era muy cercano a Jiménez dio unas declaraciones a Pulzo, que se convirtieron en un compromiso y en una manera de homenajear a su amigo con acciones contundentes.

El intérprete de ‘Contentoso’, ‘Chismofilia’, entre otras, comenzó diciendo que sentía “dolor de patria, dolor de gremio, dolor de alma, pero la vida sigue”. Luego se refirió puntualmente a las personas que trabajaban con el cantante de éxitos como ‘Traga maluca’, ‘Aventurero’ y ‘Qué día es hoy’.

“Quedaron muchas familias huerfanitas de proyectos, hay muchos pelados del equipo de Yeison que se quedaron sin un papá musical. Muchas bocas que seguir alimentando y ayer le dije a los pelados: ‘vamos a abrir vacantes, vamos a adoptarlos, a darles camellito y hacerlos de nuestra familia”, dijo el nacido en Popayán al mostrarse preocupado por sus rumbos.

Luego explicó que lo hace “porque así lo hubiera querido el aventurero, que a su familia no le faltara nada, ni a su equipo de trabajo”.

En sus declaraciones, el contentoso también destacó el ímpetu, la iniciativa y las ganas de salir adelante no solo en lo musical, sino en su faceta como empresario de Yeison a quien describió como “un loco” y “un visionario”, pese a ser muy joven.

¿Cuántos hijos tuvo Yeison Jiménez?

Con su partida, Yeison Jiménez dejó a su esposa Sonia Restrepo y a sus tres hijos: Camila, de 15 años; Thaliana, de 8, y Santiago, de año y medio.

Precisamente la hija de en medio del artista participó en el homenaje público y dedicó unas sentidas palabras a su padre, frente a los asistentes al Movistar.

La pequeña pidió que amaran a sus respectivos papás, así como oración por el suyo. Su intervención fue uno de los momentos más emotivos del tributo en el que participaron estrellas de la música popular como Pipe Bueno, Arelys Henao, Jessi Uribe, Paola Jara, Francy, Jhonny Rivera, Andy Rivera, Pasabordo, Marbelle, El charrito negro, Alzate, John Alex Castaño y por supuesto, Luis Alfonso.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento