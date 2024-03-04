Logo Revista Vea
Luisa Fernanda W cambió radicalmente de look: “Tomar esta decisión no fue fácil”

La creadora de contenido dejó atrás su larga cabellera negra y optó por un color completamente diferente. Así quedó.

Por Redacción Vea
09 de octubre de 2025
Fotografía por: Archivo Particular

Luisa Fernanda W, quien recientemente se mudó a México junto a su pareja Pipe Bueno y sus hijos Máximo y Domenic, tiene 19 millones de seguidores en Instagram donde comparte contenido relacionado con su vida personal y profesional. La antioqueña de 32 años mantiene al tanto a sus fanáticos sobre sus proyectos y su nueva vida en el país azteca.

Así se ve Luisa Fernanda W con su nuevo look

En las últimas horas, la también empresaria sorprendió a sus fanáticos al mostrar su nueva apariencia. En una publicación que cuenta con más de 171 mil likes, la paisa mostró su transformación física, tras realizarse un cambio de tono en su pelo: “Estoy muy feliz, emocionada. Tomar esta decisión para mí no fue fácil, pero también cuando me di cuenta con la persona y el profesional con el que iba a estar y el que me iba a realizar este proceso me dio tranquilidad”, dijo.

La influenciadora pasó de un color negro a uno castaño claro. “Soy otra persona. El color está hermoso, definitivamente superó mis expectativas. Quedó divino, tal cual el color que quería y se siente sedoso”, dijo una vez se vio en el espejo.

Luisa Fernanda W ahora

Luisa Fernanda W ahora

Fotografía por: Instagram

En el post escribió: “Es normal que cuando decides cambiar aparezca el miedo. Pero detrás de él, siempre hay una versión tuya esperando ser descubierta. Y cuando te atreves… el espejo deja de ser un límite y se convierte en testigo de tu evolución. Hoy el cambio no es solo externo, es una forma de honrar la mujer en la que me estoy convirtiendo”, dijo.

Usuarios en redes dejaros sus impresiones. Algunos la elogiaron y otros la criticaron: “qué tono tan divino”, “espectacular”, “a ti todo te queda hermoso”, “demasiado hermosa”, “solo quien se arriesga a cambiar... se convierte en tendencia sin intentarlo”, “el dolor es lindo, quedó bonito porque no se ve maltratado, pero el color no le favorece a ella”, “le quedó hermoso y definitivamente es la mejor forma de honrar a esta nueva mujer”, “no me gustó personalmente, pero entiendo que ella quería un cambio y si a ella le gustó eso es lo importante”, “en mi opinión se ve mejor como el que tenía más sano el pelo oscuro”.

