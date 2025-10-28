Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Famosos

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno respondieron críticas: “Cada quien con su cada cual”

El cantante de música popular y la creadora de contenido publicaron un video enviándole un contundente mensaje a sus ‘haters’.

Por Redacción Vea
28 de octubre de 2025
El cantante de música popular y la creadora de contenido publicaron un video enviándole un contundente mensaje a sus ‘haters’.
Fotografía por: Instagram

A finales de julio de este año, Pipe Bueno y Luisa Fernanda W comenzaron una nueva vida en México junto a Máximo y Domenic, sus dos hijos. El intérprete de Te hubieras ido antes comenzó a expandir su carrera artística en el país azteca sin dejar de lado Colombia.

¿Qué pasó con Pipe Bueno y Luisa Fernanda W?

Para celebrar el cumpleaños de sus dos hijos, decidieron ir en familia al Crucero Disney Wish. En sus redes sociales han compartido varias imágenes disfrutando del viaje. Sin embargo, recibieron fuertes críticas de algunos internautas porque mostraron a sus hijos en coche.

“Esos niños ya están grandes para una camioneta, no para un carrito de bebé”, “¿todavía en choche?”, “tan grandes y no caminan”, “mucho sedentarismo”, fueron algunos de los comentarios que les dejaron.

Vínculos relacionados

Pipe Bueno estuvo en celibato durante su relación con Jessica Cediel. ¿Por qué?
Así es por dentro la casa de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W en México
Pipe Bueno se fue a México a comenzar de nuevo: “llego con respeto y humildad”
Sigue a la Revista Vea en WhatsApp

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Para responder a ellos, la pareja grabó un video que subieron al perfil de Instagram de Luisa. Inicialmente, la paisa dijo: “Nosotros no deberíamos dar explicaciones acerca de esto, pero sí les voy a dar un consejo a los padres que además tiene dos hijos. Si ustedes van a ir a Disney lleven coche porque los niños se cansan mucho caminando por los parques”.

Por su parte, Pipe agregó: “Son niños de tres y cinco años, entonces llega un momento en donde necesitan sentarse, incluso dormir, mientras uno sigue activo. Me van a disculpar lo que les voy a decir. Esta historia va dirigida para muy poquitas personas. De antemano para toda la gente que nos ama, que nos quiere, esto no va para ustedes. Los que hablan bobadas, la gente idi*ta, porque hay que serlo para escribir lo que escriben, y hay una razón más importante por la que usamos coche cuando tenemos un día largo y es que simplemente nos da la gana, cada quien con su cada cual. Ustedes dedíquense a criar a sus hijos como mejor les parezca y nosotros hacemos lo mismo".

Varios de sus seguidores apoyaron su postura: “Amo está pareja amo cómo los crían amo verlos cómo padres son personas maravillosas realmente”, “es lo mejor para esos viajes”, “no den explicaciones la gente opina lo que tienen en su corazón”, “No veo nada de malo, viajar con niños es ajetreado y un coche facilita mucho”, “totalmente de acuerdo, no den explicaciones de sus acciones, eduquen a sus hijos como quieran, yo los felicito por querer protegerlos siempre”.

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Luisa Fernanda W

Pipe Bueno

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno

Hijos de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W de dónde es

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.