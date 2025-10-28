Luisa Fernanda W y Pipe Bueno respondieron críticas: “Cada quien con su cada cual”

A finales de julio de este año, Pipe Bueno y Luisa Fernanda W comenzaron una nueva vida en México junto a Máximo y Domenic, sus dos hijos. El intérprete de Te hubieras ido antes comenzó a expandir su carrera artística en el país azteca sin dejar de lado Colombia.

¿Qué pasó con Pipe Bueno y Luisa Fernanda W?

Para celebrar el cumpleaños de sus dos hijos, decidieron ir en familia al Crucero Disney Wish. En sus redes sociales han compartido varias imágenes disfrutando del viaje. Sin embargo, recibieron fuertes críticas de algunos internautas porque mostraron a sus hijos en coche.

“Esos niños ya están grandes para una camioneta, no para un carrito de bebé”, “¿todavía en choche?”, “tan grandes y no caminan”, “mucho sedentarismo”, fueron algunos de los comentarios que les dejaron.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Para responder a ellos, la pareja grabó un video que subieron al perfil de Instagram de Luisa. Inicialmente, la paisa dijo: “Nosotros no deberíamos dar explicaciones acerca de esto, pero sí les voy a dar un consejo a los padres que además tiene dos hijos. Si ustedes van a ir a Disney lleven coche porque los niños se cansan mucho caminando por los parques”.

Por su parte, Pipe agregó: “Son niños de tres y cinco años, entonces llega un momento en donde necesitan sentarse, incluso dormir, mientras uno sigue activo. Me van a disculpar lo que les voy a decir. Esta historia va dirigida para muy poquitas personas. De antemano para toda la gente que nos ama, que nos quiere, esto no va para ustedes. Los que hablan bobadas, la gente idi*ta, porque hay que serlo para escribir lo que escriben, y hay una razón más importante por la que usamos coche cuando tenemos un día largo y es que simplemente nos da la gana, cada quien con su cada cual. Ustedes dedíquense a criar a sus hijos como mejor les parezca y nosotros hacemos lo mismo".

Varios de sus seguidores apoyaron su postura: “Amo está pareja amo cómo los crían amo verlos cómo padres son personas maravillosas realmente”, “es lo mejor para esos viajes”, “no den explicaciones la gente opina lo que tienen en su corazón”, “No veo nada de malo, viajar con niños es ajetreado y un coche facilita mucho”, “totalmente de acuerdo, no den explicaciones de sus acciones, eduquen a sus hijos como quieran, yo los felicito por querer protegerlos siempre”.