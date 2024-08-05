¿Luisa Fernanda W y Pipe Bueno terminaron? “Por ahora solo les puedo pedir tiempo”

Hasta hace unos días, la noticia en torno a Pipe Bueno y Luisa Fernanda W era su nueva vida en México, donde se radicaron, junto a sus pequeños Máximo y Domenic. Según declaraciones dadas a la prensa por la pareja la intención es posicionar a Bueno en la industria musical del continente y México es sin duda, un buen punto para lograrlo.

Pipe ha comenzado su tarea con pie derecho; además de ser invitado a varios programas de variedades que han visibilizado su talento, estuvo recientemente en tarima en el palacio de los Deportes, junto a su amigo y colega Maluma. Allí interpretó El Rey y Te hubieras ido antes, esta última de autoría de Bueno.

Por su parte, Luisa se había visto muy entusiasmada mostrando su nueva casa en la capital azteca y en general, todo parecía en orden. No obstante, este viernes comenzaron las alertas entre los cibernautas, a causa de una serie de post, que tanto Luisa como Pipe dejaron en sus redes sociales.

Pipe fue el primero que reflexionó con palabras sobre lo que anticiparía a una crisis de pareja.

“Nada vuelve a ser como antes”, Pipe Bueno

“El interés no es algo que se pierde de la noche a la mañana, eso no es como que uno chasquea los dedos y ya. No, jamás. Y si a usted les está pasando o conocen a alguien que creía que esto no le iba a pasar, créame que es algo normal; no se sienta mal ni mucho menos porque somos seres humanos. Primero se comienzan a ir las ganas, la intención y todo se vuelve más pausado. Uno llega una parte triste en la que incluso uno piensa que ya no quiere intentar algo” , comenzó diciendo el cantante nacido en Cali.

“Algún día con madurez y con un poco más de coraje, uno entiende que lo que uno está pasando iba a pasar. De pronto no hay enojo, hay aceptación de que esto podría pasar y sin mucho drama uno se hace la idea de que las ‘vueltas’ ya no son así, y ya. Si a usted le está pasando como a mí, créame que algún día se va a dar cuenta por qué no hay interés, y ese día van a entender que nada vuelve a ser como antes”, agregó Pipe.

La primera teoría de muchos cibernautas es la de la promoción y aseguran en sus comentarios que se trata de una nueva canción que Pipe desea lanzar, sin embargo una publicación de Luisa haría pensar en otro panorama.

“Me encantaría decirles que todo esto solo es una canción, pero no. Por ahora solo les puedo pedir tiempo, es el tiempo el que todo lo cambia y el que trae todas las verdades. Gracias a todos por estar“, escribió la influencer.

Cibernautas critican a Pipe Bueno y a Luisa Fernanda W

Algunos ciudadanos digitales aseguran que en realidad, ya no están juntos y otros, reiteran que se trata de llamar la atención para lanzar el nuevo sencillo de Pipe. En otra publicación del cantante, él mencionó que en efecto, hay un tema que habla de la falta de interés.

@pipebueno97 Algún día te vas a dar cuenta Porque ya no hay interés. ♬ sonido original - pipebueno

La avalancha de comentarios que señalan a la pareja de usar sus redes para el marketing y de alguna manera engañar a sus seguidores continúa y la antioqueña dijo: “Ya sé que hay polémica, yo sé lo que escribí, pero definitivamente cuando no hay interés, se nota, yo se que no soy la única persona a la que le ha pasado, a veces las cosas son de una manera, pasa el tiempo y después son de otra. Definitivamente las cosas ya no son iguales, la verdad es que yo en este momento, no me siento preparada para hablar del tema, creo que no es el momento. Denme un tiempito para contarles que es lo que está pasando”.

Las reacciones a esta publicación siguen siendo de incredulidad pues los seguidores reiteran que se trata de publicidad para una canción y los señalan por ello.

De esta manera, mientras Bueno sigue hablando de un nuevo tema, Luisa reafirma que algo pasa.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento