Carolina Gómez vivió romántico verano con su poderoso novio. Fotos

A comienzos de año, la actriz y exreina Carolina Gómez se refirió al buen momento personal que atravesaba. La también presentadora, al aire actualmente en ‘La Venganza de Analía 2’, una de las producciones más vistas de la pantalla colombiana, contó que lleva más varios años de relación con su novio.

“Ahora estoy en pareja y él tiene cuatro hijas, para mí eso ha sido un regalo de vida. Tomás (su hijo) me decía ‘estás feliz muñequeando’ y yo, pero es que puedo hablar de cosas de niñas. No sabes lo que me ha servido a mí entender que hay ciertas cosas que están bien que yo misma me criticaba como mujer donde decía ‘ay, pero qué fragilidad, qué debilidad, no se puede llorar’, y pues yo detesto llorar, qué tal uno quitarse el permiso de llorar en la vida, no se puede. Entonces todas esas cosas yo me he dado cuenta que ahora sí me las puedo permitir”, dijo en una entrevista a Pilar Castaño.

Carolina Gómez tiene como novio a poderoso productor de TV

En charla con Vea hace un buen tiempo mencionó que se trata de un productor de televisión, con quien está radicada en México.

Carolina Gómez y el productor Alejandro García llevan más de tres años juntos. Fotografía por: Instagram

“Se llama Alejandro García, es productor, pero realmente yo creo que hace parte de mi intimidad y de mi vida privada, y así la resguardo y la cuido, no tengo nada que esconder, a veces salimos en fotos y todo, pero siento que es algo que me gusta, que me pertenezca, que sea mío y para mí, para mi familia, y a´si quiero que se quede me parece que así funciona”, había dicho también a Semana.

Carolina que escasas veces había mostrado a su novio en redes, decidió hacerlo en pleno viaje de verano. La actriz que estuvo hace unos días descansando en Cartagena, donde justamente coincidió con su compañero, el actor Roberto Manrique, se fue en viaje de pareja con Alejandro García y disfruta de las playas de la isla de San Andrés, en nuestro país.

La vallecaucana que representó a Bogotá en el Concurso Nacional de Belleza y se convirtió en Miss Colombia en 1993, subió varias instantáneas que dan cuenta del soñado viaje.

En una de ellas aparece con Alejandro. “Colombia y tú: mi paraíso favorito“, escribió Gómez refiriéndose al lugar donde descansa y a la compañía de su novio. La actriz subió imágenes de atardeceres y otras donde se le ve tomando el sol con tranquilidad.

Famosas como Ana Wills, Cristina Umaña y Angie Cepeda reaccionaron en emoticones a la publicación.

