Mauro Urquijo contó que no ve sus hijos desde que se divorció. Su ex se los llevó

El reconocido actor colombiano Mauro Urquijo, protagonista de icónicas novelas como Otra en mí, La mujer en el espejo y Yo soy Frankly, y presentador de programas de variedades como El lavadero, La Rueda de la suerte y No me lo cambie, vuelve a ser noticia tras una entrevista, para ‘Buen día Colombia’, en la que reveló detalles íntimos de su vida personal, como la separación con la también actriz Adriana López, que es la madre de sus hijos.

Según expresó Urquijo en compañía de su madre, la ruptura fue marcada por momentos difíciles, incluyendo infidelidades, lo que derivó en que Adriana se llevara a los niños a vivir a México, cortando toda comunicación con él.La madre de Urquijo recordó que, aunque Adriana tenía un carácter fuerte y vivaz, la relación entre ella y Mauro se fracturó irreparablemente tras problemas de infidelidad por parte de este última. En un giro drástico, Adriana decidió mudarse a México, llevándose consigo a los niños y comenzando una nueva relación.

Desde entonces, asegura Urquijo no ha sabido más de sus hijos y vive con el anhelo de reunirse con ellos algún día.El actor confesó que el distanciamiento lo afecta profundamente, pues antes mantenía un vínculo cercano con sus herederos, con quienes compartía muchas experiencias familiares. “Sueño con poder reencontrarme con ellos”, confesó con nostalgia, reflejando la ausencia que siente día a día en su vida.

Hijos de Mauro Urquijo viven en México

Recordemos que uno de los hijos de Mauro, es Roz Urquijo, reconocida por su gran talento actoral en producciones colombianas como ‘La nieta elegida’ de RCN.

Sin embargo, con el fin de esta producción, desapareció del ojo público hasta que recientemente reapareció en una entrevista junto a su madre en México, donde anunció que inició un proceso de transición para vivir como mujer transgénero bajo el nombre de Roz.

Roz explicó que su proceso incluye un acompañamiento médico y psiquiátrico, y enfrenta los retos emocionales propios de la transición. La ahora actriz vive con su madre en Ciudad de México, la cual ha sido un apoyo incondicional en esta etapa de transición.

Mientras Mauro Urquijo enfrenta la ausencia de sus hijos desde Colombia, se mantiene con la esperanza de algún día reencontrarse con ellos y volver a compartir momentos junto a ellos, reconstruyendo esos lazos que alguna vez fueron tan fuertes y significativos en su vida.

