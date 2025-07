René Higuita: “MasterChef fue un homenaje a mi vida, salgo mejor de lo que llegué”

René Higuita, el legendario portero que marcó el fútbol colombiano, conocido por su inolvidable “escorpión”, tuvo una experiencia que le cambió la vida al participar en MasterChef Celebrity. Lejos de los goles y las atajadas que lo convirtieron en leyenda, el exfutbolista se enfrentó a un desafío completamente diferente: las cocinas del reality culinario más famoso del país.

En una entrevista con Vea, se refirió a su experiencia, tras convertirse en el tercer eliminado de la competencia: “yo estoy feliz con lo que se hizo en MasterChef, para mí desde que llegué lo tomé como un homenaje y después de lo que viví y que salí, esto es como un homenaje que me han hecho, la producción, RCN, los amigos, así lo tomo porque no tengo sino palabras de agradecimiento. Salgo mucho mejor de cómo llegué y sigo aprendiendo”, afirmó.

Con sinceridad, Higuita admitió que llegó al programa sin tener idea de lo que le esperaba. La cocina no era su ambiente habitual, pero lo tomó con humildad y con ganas de aprender desde cero. “Ojalá hubiera aprovechado más los tiempos libres que tenía antes de llegar acá a MasterChef. No sabía que iba a participar, no sabía que iba a estar en un programa como este, de haber yo dimensionado eso en algún momento me hubiera preparado mejor, pero aquí todo fue desde cero, desde la escuela. Yo creo que ahorita es práctica, paso a la universidad, esto es un proceso y espero a ver algún día graduarme".

El ser humano detrás del futbolista: así es René Higuita

Higuita aprovechó el espacio televisivo para revelar una faceta de sí mismo que pocos conocían: su lado más humano, sensible y reflexivo. Señaló que a menudo se juzga a los futbolistas únicamente por su rendimiento en la cancha, sin considerar sus dimensiones personales.

“Acá es no solamente ver el ser humano que hay en René Higuita, sino cómo no aprovechar este espacio para decirles que los deportistas, que los futbolistas, son seres maravillosos, que de pronto los medios de comunicación hablan más de fútbol, de sus errores. Entonces uno se va acostumbrando a eso y eso lo va fortaleciendo a uno más en este juego de la vida, para aprender, para decir qué puedo hacer con lo que me dicen; o salgo adelante o me quedo acá en esa frustración”, afirmó.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Uno de los momentos más conmovedores para René fue cuando presentó un plato llamado “Presente, sin ti”, en honor a su madre. Él dice que cocinar con el corazón fue lo que realmente lo ayudó a conectar de manera profunda con su historia.

“Cuando yo presento ese plato, para mí es motivo de esas fibras que toca MasterChef, donde va uno a recordar a esos seres queridos, a su familia y empieza a hacer el plato enfocándose en esa persona. Fue un plato que para mí significó mucho y qué bueno poderlo compartir con ella. Para ella eso sería un plato exquisito y mucho más preparado por mí. Pero bueno, no es así. Pero entonces, al menos con cariño sí se hizo y con mucho amor".

¿Qué viene pare René Higuita después de ‘MasterChef Celebrity’?

Mirando hacia el futuro, el exarquero adopta una actitud optimista y se enfoca en su continuo crecimiento. “La idea es que mi vida siga cambiando y que siga cambiando para mejorar y que sigan viendo a ese René Higuita como ese deportista que viene de 19, de 20 años, que también tiene sus valores y que necesitan descubrirle más esa parte de ese ser humano que puede aporta mucho a una sociedad".

Su paso por el programa de cocina demostró que René Higuita es más que una gran figura del fútbol. “Van a ver un ser humano que va a seguir creciendo gracias a ustedes, a esa gente que me ama, a seguir con esa responsabilidad, a seguir aprendiendo mucho de cada persona, respetando al ser humano. En el deporte seguir trabajando hasta que mi Dios nos dé la fuerza. Agradecer al Atlético Nacional que me ha dado la posibilidad de estar donde quiera estar, en el entrenamiento, acá en MasterChef, colaborando con Habilidoso, es un reality que ahorita tenemos y en diferentes actividades empresariales. ¿Qué más le pido a mi Diosito? Darle las gracias, cada 8 días voy a misa con mi señora esposa a agradecerle, agradecerle a ella, a mis hijos y a todos ustedes, porque cada día me hacen mejor".