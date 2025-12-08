Luz Stella Luengas de ‘Padres e hijos’: “Mi trabajo no depende solo de la televisión”

El primer paso en la televisión de Luz Stella Luengas fue en 1990 con la telenovela ¿Por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha?, de RTI, donde interpretó a Fabiola Alarcón. Este papel inicial le abrió las puertas en el medio artístico y le permitió darle vida a otros personajes que también han quedado en la memoria de los televidentes. En 1993, la actriz paisa asumió el rol de Ana María Franco en la serie Padres e hijos, de Caracol Televisión, una producción que se transformó en un fenómeno cultural y dejó huella en varias generaciones. Allí compartió créditos con Luis Eduardo Motoa y Ana Victoria Beltrán. Durante cinco años, Luengas se convirtió en la madre de Colombia, pues este personaje hizo que el público la sintiera como parte de su propia familia. Esta interpretación no solo consolidó la carrera artística de Luengas, sino que también la convirtió en una figura entrañable para quienes crecieron viéndola.

Mientras estaba grabando esa serie, también participó en otros proyectos como Las aguas mansas y Yo amo a Paquita Gallego, pero, debido a los conflictos de horarios entre las distintas producciones, fue retirada de Padres e hijos y su personaje, Ana María Franco, murió. En una oportunidad, la actriz recordó que recibió mensajes de televidentes que confesaron haber llorado con el fallecimiento de su personaje o que dejaron de ver la serie después de ese episodio. Luengas continuó con su carrera en producciones como Luzbel está de visita, La venganza, Te voy a enseñar a querer, Madre Luna, La traición, Gabriela, giros del destino y El clon. En cine, también ha participado en Karma, Postales colombianas, Ni te cases, ni te embarques y Estrella quiero ser, entre otras.

¿A qué se dedica Luz Stella Luengas en la actualidad?

La antioqueña de 63 años ha pasado más de tres décadas frente a las cámaras, en los escenarios y detrás de ellos, creando un legado que va más allá de esos personajes que la hicieron famosa en Colombia. “Cierro este año con la invitación de esta gran empresa, pero también escribo teatro”, dijo la actriz con la seguridad de quien ha descubierto no solo una carrera, sino un verdadero hogar artístico en el teatro. Para ella, el 2025 ha sido un año lleno de profunda creatividad y una reconexión con sus raíces teatrales. “Soy una mujer de teatro, ahora estoy escribiendo una obra y tengo otra que ya escribí con la que este año estuvimos en muchos festivales como el de Mujeres en Escena por la Paz, hicimos varias funciones por el país. Ha sido un gran año y mientras hagamos lo que nos gusta todo está bien”.

Las palabras de Luengas reflejan una filosofía de vida que muchos artistas han adoptado: la diversificación artística como una forma de sobrevivir en este medio. No se queda esperando a que suene el teléfono con ofertas de televisión; mientras eso sucede, va construyendo su destino creativo a través de la escritura, la actuación en teatro y el trabajo en colaboración. En esta entrevista, reflexiona profundamente sobre la profesión del actor en Colombia. Reconoce que la televisión es un medio que da muchas oportunidades, pero también muy competitivo y cambiante. “Hay algo que quiero rescatar para todos los actores y es que el teatro también es un sustento fuerte cuando no salen proyectos en televisión, porque ahora hay mucho talento, entonces llaman a unos sí y a otros no y a veces a uno no lo llaman, esas no son penas para mí porque yo estudié Teatro”.

Luengas sabe que muchos de sus colegas pasan largos períodos esperando una llamada, pero ella ha encontrado la manera de mantener su estabilidad más allá de las luces de la televisión. Ha tejido una red de apoyo artístico y emocional con el teatro independiente. “Sé de compañeros que de repente están esperando, pero en mi caso, mi tranquilidad, mi trabajo y mi profesión no dependen solo de la televisión, aunque es un lenguaje fantástico. Para mí ha sido muy enriquecedor diferenciar el cine, la televisión y el teatro. Siempre son bienvenidos los proyectos en televisión, pero si no hay, tenemos también grandes proyectos en teatro y cine para seguir adelante siempre”.

Para ella, cada medio tiene su magia: el teatro, con esa conexión inmediata y visceral que establece con el público; la televisión, que llega a millones; y el cine, que tiene el poder de crear mundos que perduran en el tiempo. “Es una gran experiencia, tengo mucha gratitud con estos medios que cobijan de alguna manera y que siempre se pueden implementar cosas mejores para proteger a los actores, sobre todo en las edades adultas, que sean reconocidos y honrados por su trabajo”.

Su actividad en las tablas no es algo pasajero ni ocasional. Se mueve entre diferentes grupos, trabaja con colectivos y colabora con artistas de diversas disciplinas. Aunque no forma parte de una compañía fija, su presencia en el circuito teatral nacional es constante. “Mi vida cuando no estoy haciendo televisión, es haciendo teatro. Estoy moviéndome entre los grupos, aunque no pertenezco a ninguno. Soy parte de un gran colectivo de artistas de diferentes disciplinas con los que siempre estamos haciendo proyectos y moviéndonos. Realmente el teatro es muy enriquecedor, es un sustento muy importante para los actores”, reconoce.

Nuevos proyectos de Luz Stella Luengas

Este arte, que siempre ha sido su hogar, se ha convertido también en un espacio donde escribe, crea y rinde homenaje a historias y voces femeninas que, según ella, merecen ser escuchadas. “Este año me dediqué un poco a escribir, a hacer varios talleres de dramaturgia y estoy haciendo una investigación muy hermosa sobre una cantante colombiana a la cual quiero hacerle un homenaje. ‘El atado no es de hojas’, como dicen por ahí. Ya son muchos años y es muy grato en este momento haber encontrado un camino para escribir teatro y poder hacerles un homenaje a muchas mujeres colombianas”, afirma con la sabiduría de quien entiende que la madurez artística trae consigo nuevas formas de expresión. Su voz, llena de gratitud y serenidad, deja en evidencia que, más que una simple carrera, Luengas ha tejido una vida entera en torno al arte. No solo actúa: crea, escribe, investiga, impulsa y se reinventa constantemente.

Luz Stella Luengas en “En qué lío me metí” de Caracol TV

La actriz está grabando una nueva telenovela para Caracol Televisión. En esta nueva producción, da vida a Mercedes Rodríguez, la secretaria de una empresa familiar. “Fue una familia que comenzó a trabajar de una manera muy dura hasta que termina siendo la empresa más importante de Colombia y América Latina. Mercedes es la que ha estado ahí siempre, con esa familia, los conoce muy bien, sabe que en el fondo todos tienen un gran corazón, a pesar de que es una familia llena de conflicto y ambiciones que derivan en situaciones muy cómicas”.

La actriz describe a su personaje como observador y humano: “No me parezco en nada a mi personaje. Cuanto más lejos estén los personajes de uno, es mejor. Creo que ahí hay un trabajo respetuoso para nuestro querido público, que es maravilloso”.

Para Luengas, uno de los aspectos más valiosos de su trabajo actual es el entorno profesional que la rodea. Resalta la calidad humana del elenco, la dedicación artística de sus compañeros y el compromiso del equipo técnico. “Feliz de hacer lo que amo, lo que me gusta, para lo que me preparé, y es una gran dicha compartir con tanto talento. Tengo unos compañeros maravillosos, un equipo de producción que es fantástico. Hay un trato muy respetuoso con todos nosotros”.