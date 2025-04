Mabel Cartagena, la Marie Kondo colombiana, confesó: “era superdesordenada”

Cuando Mabel Cartagena llegó a Bogotá a vivir sola, hace unos 20 años, estaba muy lejos de ser una experta o consejera del orden. Por el contrario, era bastante desorganizada, a pesar de que, en su casa de Barranquilla, su madre siempre procuró tener la casa impecable. La hoy conductora de televisión recuerda que solo arreglaba su cuarto cuando la obligaban, así que el orden, lejos de ser un placer era el precio que pagaba por su indisciplina. “Yo era tremenda y me iba súper mal en el colegio. Entonces vivía de castigo en castigo y me ponían a ordenar”.

De esta situación reconoce que, a punta de repetición aprendió a ser ordenada. “En mi casa se creció con cantaleta, pero también pienso que el ejemplo arrasa”, menciona recordando que de niña sentía admiración al ver a su madre teniendo todo en su lugar, pero con pocas ganas de imitarla.

Al llegar a la capital se sintió liberada, pues ya no tenía quién le dijera que recogiera en su casa. Sin embargo, al compartir con personas más desorganizadas que ella, al parecer se ‘detonó’ lo sembrado por su mamá. “Ahí me empezó a incomodar y comencé con el tema de ordenar y limpiar”.

¿Qué le pasó a Mabel Cartagena que la volvió ordenada?

Mabel se mudó a un lugar con el suelo muy deteriorado y se puso en la tarea de lograr que se viera mejor. En ese momento decidió compartir en redes cómo avanzaba en su reto. “El piso estaba horrible y me enfermaba verlo, pero no era mi apartamento, era rentado, así que no podía cambiarlo, ni hacer grandes transformaciones. Entonces empecé a mostrar, de forma chistosa, cómo cambié este piso sin que me fueran a regañar y empecé a comprar productos y a hacer pruebas para desmancharlo”.

Sus publicaciones mostraron cómo cambiaba la vieja madera y lucía mejor. Así mismo, en sus redes mostraba los productos que le funcionaban y en general, los trucos que implementaba para que el ambiente se viera más agradable.

Así, sin proponérselo, comenzó su propia comunidad. Al notarlo, la primera sorprendida fue ella. “Me di cuenta cuando mis seguidoras me empezaron a mandar fotos haciendo lo mismo que yo, ahí supe que estaba generando contenido, y que influía en otros, de manera positiva, ordenando mi casa”. En la calle la abordaban los esposos de sus ‘followers’ y le revelaban que sus esposas imitaban sus consejos y sus casas lucían mejor.

El éxito de sus publicaciones llegó a tanto que algunas marcas comenzaron a escribirle, contándole que los productos que ella mostraba en sus redes terminaban agotándose cuando los usaba en sus videos. No había vuelta atrás, la ex conductora de Muy buenos días, El lavadero y La vuelta al mundo en 80 risas se había convertido en una especie de Marie Kondo, la gurú japonesa del orden, quien además de ser un éxito en redes, ha publicado varios libros sobre el tema: ‘La magia del orden’, ‘La felicidad después del orden’, ‘La felicidad en el trabajo: Organizando tu vida profesional’ y ‘El método Kurashi’.

Mabel Cartagena conduce Tu casa un hogar

Actualmente, Mabel es la anfitriona del espacio Tu casa un hogar, en el canal Home & Health, donde en cada episodio asume el reto de cambiar la casa de una familia colombiana, llevando a sus habitantes a dejar la acumulación y el desorden, proporcionándoles ambientes agradables y acogedores.

Se siente satisfecha en este rol, por lo que logra en esos hogares intervenidos, y por la identificación que siente que el público tiene viendo cada capítulo, pues es una convencida de que el lugar de habitación es solo una proyección del estado emocional de sus habitantes sobre el cual, en ocasiones, es necesario ser consciente. “Tu casa puede ser el reflejo de que hay algo que está pasando, que te bloquea, que hubo depresión posparto, que es tan común, o que existe desconexión entre la pareja o la acumulación, que puede ser porque quieres aferrarte al pasado que no has superado”, menciona la presentadora, quien advierte que en esta temporada, la segunda, que acaba de estrenar, evidenciará estos casos puntuales.

Mabel Cartagena: “Yo no soy obsesiva”

En su casa en particular, se ha propuesto no repetir la cantaleta, por eso no obliga ni castiga a sus hijos Mateo, de 14, ni a Luca, de 8 años, poniéndolos a ordenar. Asegura que ellos, poco a poco, han terminado imitando a su madre y son organizados con sus cosas. Con Sebastián, su esposo, se reparte tareas, por ejemplo, él cocina y ella lava los platos.

Consciente de que el asunto del orden y el gusto por mantener su entorno puede llegar a concebirse como una obsesión que incluso algunos ciudadanos digitales le han insinuado, un día, Mabel decidió preguntarle a su terapeuta si esto podría ser así. “Me preguntó ‘¿te hace sentir mal o sufrir?’ Le dije que no. Es que para mí organizar y limpiar es un disfrute. Y fue cuando me explicó que no se trataba de un desorden o trastorno. Yo no soy obsesiva, de hecho, libero muchísima tensión cuando limpio. Es igual, de pronto, con las personas que les gusta hacer ejercicio, pues liberan el estrés en el ejercicio. Hay una terapia en Holanda que se llama cleanfulness, que es como el mindfulness, pero con la limpieza. No me da ansiedad. ¿Puedo acostarme con mi cocina sucia? Por supuesto, que sí”

