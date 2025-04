Pareja de Darío Gómez habló de bioserie y de su segunda esposa: “Cómo se atreven?”

Hace dos meses Johana Vargas, conocida como Nini Vargas, la última pareja sentimental del desaparecido Rey del despecho, Darío Gómez, había anunciado en sus redes sociales, que debido a la constante inquietud entre sus seguidores y medios de comunicación, sobre su postura frente a la serie de televisión Darío Gómez, el rey del despecho, desarrollada por RCN y protagonizada por Diego Cadavid y Yuri Vargas , iba a ver la serie en su totalidad y se pronunciaría.

Cuando esto ocurrió también, algunos de los hermanos del cantante como Nelson y Hernán, había dicho que estaban en contra del relato de televisión e incluso hablaron de una posible demanda contra el canal

Ahora Johana, quien en la ficción del canal habría sido denominada Carolina, habló al respecto. “Les estaba debiendo una pasadita pero mas que dar mi opinión quiero compartir mi opinión sobre lo que me tocó ver y vivir”, comenzó diciendo al tiempo que agradeció a los medios que la solicitaron para entrevistarla, pero explicó que había optado por subir los videos, porque por la extensión del mensaje que iba a dar, seguramente no podía estar en una entrevista.

“Tengo mucho que decir… me considero una persona muy calmada paciente y toleramos ciertas cosas, hasta cierto punto”, anticipó asegurando que ha tratado de ser prudente y mantener silencio por los ataques que ha sentido de parte de algunos miembros de la familia del ídolo. “Me estoy refiriendo a la ex, a las hijas ...me estoy refiriendo a ella como la ex,porque aunque no se habían separado legalmente, ella sabía que era la ex, porque hasta ese último momento que estuvieron con la clínica, ella se hizo llamar la ex. Así aparece en la historia clínica”, mencionó.

La última compañera sentimental del intérprete de ‘Daniela’ se refirió Olga Lucía, quien fuera la segunda esposa y mánager del artista y con quien RCN habría negociado los derechos para contra la vida de Darío.

Johana Vargas aseguró que la biografía de Darío Gómez no es la realidad

En dos extensos videos Johana, no solo habló sino que mostró chats, fotos y publicó imágenes que respaldaron algunas de sus afirmaciones.

La ingeniera industrial que había revelado hace unos meses a La Red, que conoció a Darío cuando era muy niña, ya que son parientes, pero que volvió a ver la ídolo cuando tenía 16 años y llegó con su familia víctima del desplazamiento por la violencia recibiendo la ayuda de Gómez, quien era mayor que ella 30 años, aseguró el primer video que había intentado solucionar sus diferencias con las personas mencionadas no había sido posible y por ello, publicaba su versión. “Lo intenté pero no fue posible”, aseguró.

“Sobre la serie comenzó diciendo: “Ya me la vi, me parece una serie espectacular, el elenco espectacular, pero realmente si está estaba alejada de la realidad… Pensé que cuando me la viera iba a tener muchas emociones encontradas, de ver recreadas en escenas, ciertas vivencias de Darío...pero no lo sentí así… veo que tomaron ciertas vivencias de la historia de Darío y crearon una historia diferente, no sé, quizá para que se haga un poco más llamativo…”

Podrías leer: ¿Blanca Ligia existió?. La primera esposa de Darío Gómez era así. El rey des despecho reveló como fue su relación

Contó que el compositor soñaba con ver su historia en la pantalla y hablaban al respecto. “De hecho siempre me decía que la condición de cualquier contrato que firmara la condición era 90% realidad y 10% ficción, porque se sabe que hay que ponerle ficción, pero aquí es lo contrario . Cuando vi la escena donde esta señora y Darío se conocen, siendo adolescentes, allí supe que la historia no iba a ser contada como era, porque en realidad, los que se conocieron adolescentes fueron Darío con su primera esposa”, dijo sin mencionar en ningún momento a Olga Lucía con nombre propio sino con “esa señora” o la “segunda esposa de Darío” o “la ex”

Explicó que ella sabe que en pantalla se acomoda la historia y que entiende que hay ficción, pero “no todo es como lo hacen ver”.

Johanna Vargas asegura que tiene la verdadera biografía de Darío Gómez en sus manos

Luego se refirió al libro que inspiró la serie , llamado Mis verdades eternas: vida y obra de Darío Gómez, el rey del despecho, escrita por Olga Lucía Arcila Araque y Jesús Gómez Zapata, y aseguró que no contiene la verdad. “Me sorprendió muchísimo cuando hacen el lanzamiento de la biografía, yo la leo y veo como quienes se proclaman amarlo se atreven a tocar en lo más profundo, alteran borrar sus memorias y salen diciendo en medios de comunicación que respetaron hasta un punto y una coma… cómo se atreven... Borraron el 98% de lo que él escribió sobre mí y se que ellos lo hicieron para ellas contar las cosas a su manera”. Luego advirtió que ella posee el manuscrito original de lo que el artista alcanzó a escribir. “Yo tengo en mis manos lo que Darío escribió que engañen al mundo”.

Mencionó que el tema de la brujería que es ampliamente abordado en la serie de televisión, realmente es una práctica común de la segunda esposa.

A lo largo de la grabación indica que ella alejó a Darío no solo de su familia, madre y hermano; sino de los hijos que tuvo en su primer matrimonio a tal nivel que el artista los veía a escondidas. Mencionó que días antes de su muerte se reunió con Wilmar y le pidió perdón por el distanciamiento.

De igual manera, indicó que Olga Lucía prácticamente obligaba a Darío a dar conciertos aunque el cantante estuviera enfermo, incluso dijo que hubo una ocasión en que él pensó, para no incumplir y desatar su furia, ir a cantar sentado, pero, según Johana, afortunadamente el concierto se canceló.

Dentro de sus videos menciona que Olga Lucía también lo agredió físicamente a Darío. Así mismo, se refirió a que “esa señora” quiso obligarla a firmar un documento para que Johana no recibiera nada de los bienes de Darío si él moría, pero el abogado del artista le dijo que en realidad él no tenía nada, pues todo estaba a nombre de Olga y sus hijos.

Aquí más noticias que son tendencia